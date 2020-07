Politici vyzývajú, aby si ľudia pripomínali odkaz sv. Cyrila a Metoda

Bratislava 5. júla (TASR) - Odkaz svätých Cyrila a Metoda by sme si mali patrične pripomínať, zhodujú sa politici vo svojich príspevkoch na sociálnej sieti. Koaličný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (OĽaNO) vyzdvihol ich prínos k šíreniu kultúry, vzdelania a viery v našom regióne, pre ktorý sú považovaní za spolupatrónov Európy. Podľa opozičného poslanca Roberta Fica (Smer-SD) tvorí cyrilometodské dedičstvo chrbtovú kosť a pevné korene nášho národa.



"Aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí cyrilometodský odkaz a jeho význam pre ďalšie budovanie vzťahov na našom území spochybňujú. Či sa to niekomu páči, alebo nie, príchod svätého Cyrila a Metoda však pre nás v tom čase znamenal zaradenie sa medzi vtedajšie kultúrne národy a preto by sme si ho mali patrične pripomínať," skonštatoval Krúpa. Zdôraznil, že zostavili písmo, hlaholiku, vďaka ktorej sa významné diela stali pochopiteľné aj pre Slovanov a zasadili sa o uznanie staroslovienčiny ako štvrtého liturgického jazyka.



Cyril a Metod tvoria v našich dejinách jednu z najvýznamnejších kapitol, myslí si Fico. Ich príchod na Veľkú Moravu znamenal podľa neho získanie identity, na ktorej samostatná Slovenská republika stojí dodnes. Poukázal na to, že cyrilometodské dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy je zakotvený aj v Ústave SR. "V dnešných časoch, kedy dochádza k deformácii tradičných hodnôt, k devalvácii významu rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti, kedy sa vytráca súdržnosť medzi ľuďmi, narastá a silnie egoizmus, je obzvlášť dôležité a potrebné pokračovať v tradíciách a nespochybňovať dosiahnuté hodnoty sociálnej spolupatričnosti nášho národa a komunity," zdôraznil.



Predstaviteľ mimoparlamentnej SNS Andrej Danko hovorí, že "máme šťastie, že Slovenská republika môže oslavovať sviatok svätých Cyrila a Metoda, pretože cyrilometodská tradícia bola už v minulosti jedným z najdôležitejších prvkov obnovy nášho vlastného národného povedomia a zdrojom hodnôt, z ktorých sme ako národ čerpali".



Mimoparlamentná Dobrá voľba vo svojom príspevku poznamenala, že na území našej krajiny zanechali solúnski bratia pravdepodobne najsilnejší odkaz v rámci svojich misií v Európe. Pričinili sa k šíreniu kresťanstva, vzdelanosti a kultúry. "Skúsme sa na chvíľu zastaviť a hovoriť s našimi najmenšími aj o tejto dôležitej súčasti našej histórie tak, aby pri otázke „Kto boli Cyril a Metod?“ neostali zaskočení," vyzvali.