Politické strany deklarujú, že kybernetickú bezpečnosť nepodceňujú

Bratislava 6. augusta (TASR) - Politické strany deklarujú, že nepodceňujú kybernetickú bezpečnosť. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré TASR poskytli v súvislosti s varovaním Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov a iných škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti so septembrovými parlamentnými voľbami.



Progresívne Slovensko (PS) robí všetko pre to, aby sa prípadnému ohrozeniu a útokom dokázalo efektívne brániť. "Náš web, účty aj informačné systémy máme zabezpečené podľa najvyšších súčasných štandardov a zabezpečenie je realizované profesionálnymi dodávateľmi v niekoľkých stupňoch ochrany. Ľudia, s ktorými v kampani spolupracujeme, sú s kybernetickými rizikami, na ktoré NBÚ upozorňuje, oboznámení," uviedol riaditeľ komunikačného oddelenia Radovan Choleva. S deepfake videom sa v hnutí zatiaľ nestretli. Tvrdia však, že sú predmetom rôznych dezinformácií a hoaxov.



Strana Hlas-SD využíva podľa stanoviska služby profesionálneho webhostingu, ktorý pravidelne monitoruje pokusy o napadnutie a kontinuálne odstraňuje všetky známe zraniteľnosti. "Takisto náš poskytovateľ internetového pripojenia sa o konektivitu profesionálne stará a monitoruje akékoľvek pokusy o prípadný útok na našu sieť," skonštatovala hovorkyňa Patrícia Medveď Macíková.



"Vnímame túto hrozbu, nepodceňujeme ju, a preto máme kľúčové informačné systémy ochránené komerčným firewallom," uviedol hovorca OĽANO a priatelia Matúš Bystriansky.



Hnutie KDH doteraz neeviduje žiadne kybernetické útoky, podvodné emaily, kradnutie účtov kandidátov či správy v mene hnutia. "Robíme všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, aby sme dostatočne ochránili naše stránky, účty aj informačné systémy pred akýmkoľvek kybernetickým útokom," vyhlásila hovorkyňa Lenka Halamová.



Hrozbu kybernetických útokov berie veľmi vážne aj strana Demokrati. "Nastavenie bezpečnostných opatrení sme zverili profesionálom, čo sa ukázalo ako správny krok, keďže naša webová stránka posledné dni čelí rastúcim DDoS útokom. Hybridné hrozby vrátane kybernetických útokov a dezinformačných kampaní považujeme aktuálne za najväčšie riziko pre slobodnú a demokratickú predvolebnú kampaň na Slovensku," uviedol europoslanec a člen predsedníctva strany Vladimír Bilčík. Dodal, že Demokrati sú pripravení prijať aj v spolupráci s európskymi partnermi ďalšie opatrenia, aby sa pred takýmito hrozbami bolo možné účinne brániť.



NBÚ odporučil všetkým subjektom zapojeným do volebného procesu vrátane politických strán zaviesť bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie svojich účtov, stránok a informačných systémov. Úrad očakáva pred voľbami viacero foriem hybridných operácií, ako sú phishingové útoky, kybernetické útoky prorusky orientovaných hekerských skupín aj ovplyvňovanie prostredníctvom falošných účtov. Upozornil aj na deepfake videá alebo iné formy šírenia dezinformácií vizuálnou formou aj pomocou umelej inteligencie.