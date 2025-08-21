< sekcia Slovensko
Politickí väzni: August 1968 bol pokusom o nový politický systém
Autor TASR
Bratislava 21. augusta (TASR) - August 1968 nebol žiadnym organizovaným „majdanom“, ale jedinečným a autentickým pokusom Československa o politický systém s ľudskou tvárou. Alexander Dubček nadčasovo predbehol svoju dobu. Pri príležitosti 57. výročia vojenskej invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktoré pripadá na 21. augusta, to vyhlásilo Svetové združenie bývalých politických väzňov (SZBPV).
„Nebyť invázie vojsk Varšavskej zmluvy, Československo by sa mohlo vydať alternatívnou cestou reformného socializmu, akou sa neskôr vydala Čína, a pravdepodobne by nenastal ani november 1989, keď sa politické zmeny vo všetkých postkomunistických krajinách odohrali podľa jednotného scenára s hlavným cieľom: návratu k súkromnému vlastníctvu štátnych podnikov a vstupu do NATO,“ skonštatovalo združenie.
Vojenská invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa však podľa združenia násilne potlačila nádej obyvateľov na slobodnejšiu a spravodlivejšiu spoločnosť. „Rok 1968 bol okamihom, keď ľudia verili, že zmena je možná. Túžili po politickom systéme s ľudskou tvárou - odvážnom a vo svetovom meradle jedinečnom. Táto vízia si vyžadovala mimoriadnu občiansku odvahu, pretože sa rodila v tieni studenej vojny. Vtedy sa Česi a Slováci dokázali zomknúť ako nikdy predtým a, žiaľ, ani nikdy potom,“ uviedlo SZBPV v svojom vyhlásení.
