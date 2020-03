Andrej Kiska sa má vzdať poslaneckého mandátu

Bratislava 17. marca (TASR) - Exprezident a predseda strany Za ľudí Andrej Kiska sa má vzdať mandátu poslanca Národnej rady SR, ktorý získal vo februárových parlamentných voľbách. Upozornil na to portál tvnoviny.sk. Portál topky.sk píše, že sa Kiska už vzdal.



Predseda SaS Richard Sulík po rokovaní politických strán v parlamente túto informáciu nepotvrdil. Povedal však, že ak sa Kiska vzdá poslaneckého mandátu, neprekvapí ho to.



Informáciu portálu tvnoviny.sk nepotvrdil ani hovorca parlamentu Tomáš Kostelník. Uviedol, že pokiaľ by sa Kiska mandátu vzdal, nastúpil by za neho náhradník. Mal by ním byť Tomáš Lehotský.



Strana Za ľudí dostala v parlamentných voľbách 5,77 percenta hlasov, čo jej prinieslo 12 kresiel v národnej rade. O Kiskovom neuplatnení si mandátu sa špekulovalo od začiatku. Pre zdravotné problémy nechodil ani na rokovania o vytvorení vlády. Dosiaľ nepovedal, aká bude jeho politická budúcnosť, či odíde aj z čela strany.