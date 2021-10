Aliancia vníma komunálne voľby ako výzvu, pôjde do nich jednotne

Bratislava 17. októbra (TASR) - Strana Aliancia pôjde do komunálnych a regionálnych volieb jednotne. Hovoriť však už teraz o počtoch kandidátov či konkrétnych menách, považuje za predčasné. Novovzniknutá strana, ktorá združuje maďarské subjekty Most-Híd, SMK-MKP a Összefogás - Spolupatričnosť, vníma blížiace sa voľby ako prvú veľkú výzvu. Chce v nich obhájiť a posilniť svoje regionálne zastúpenie. Vyplýva to z vyjadrení strany pre TASR.



"Pre stranu Aliancia sú komunálne voľby prvou veľkou výzvou, ale aj príležitosťou. SMK a Most-Híd aj pred vznikom novej zjednotenej strany mali silné zastúpenie v regiónoch. Aliancia, po zjednotení troch strán, SMK-MKP, Mosta-Híd a Összefogás -Spolupatričnosti, je treťou najsilnejšou stranou v regiónoch. Našou úlohou je, aby sme toto postavenie obhájili, upevnili a posilnili," uviedla strana.



Dodala, že viac ako rok diskutovali o tom, ako ukončiť roztrieštenosť politických strán a voličov a práve Aliancia má byť zjednocujúcou stranou na všetkých úrovniach. "Jej kandidáti do všetkých volieb pôjdu jednotne, vrátane tých komunálnych," deklarovala strana s tým, že zjednocovací proces prebieha na všetkých úrovniach, teda na krajských aj miestnych.



Na otázku, či Aliancia rokuje o spolupráci s inými subjektami odpovedala tým, že strany zjednotené v koalícii sú aktuálne zastúpené v regiónoch a vo väčšine vyšších územných celkov. "Ich predstavitelia vo farbách Aliancie už začali rokovania s ďalšími politickými subjektmi. O výsledkoch neformálnych stretnutí a formálnych rokovaní budeme informovať včas," dodala.