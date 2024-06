Do Progresívneho Slovenska vstupuje Jozef Viskupič

Bratislava 12. júna (TASR) - Do Progresívneho Slovenska (PS) vstupuje predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič. Spolu s predsedom PS Michalom Šimečkom to oznámili na stredajšej tlačovej konferencii v Trnave.



Šimečka vyzdvihol, že Viskupič je skúsený politik a úspešný predseda TTSK. "Hovoria za neho výsledky, je kompatibilný s hodnotami a víziou PS. Spoločne s ním ešte lepšie porozumieme potrebám obyvateľov trnavskej župy, budeme s nimi v pravidelnom kontakte a dokážeme efektívne riešiť problémy, ktorým čelia," uviedol šéf hnutia.



Viskupič chce v PS reprezentovať samosprávny pilier, venovať sa regiónom či službám, ktoré poskytuje občanovi verejný sektor. "S PS som v mnohom našiel spoločný jazyk. Nič mi nehovoria populistické sľuby ani rozoštvávanie spoločnosti. Namiesto toho chcem riešiť témy, ktoré sú pre obyvateľov dôležité. Napríklad otázku reformy alebo modernizácie verejnej správy, ktorá stále nie je dokončená," povedal.



Šimečka pripomenul, že PS sa v rámci ukotvenia v regiónoch posilňuje o výrazné osobnosti z celého Slovenska, buduje regionálne kancelárie a chystá výjazdové zasadnutia poslaneckého klubu.



Viskupič už pred voľbami do Európskeho parlamentu podporil PS a lídra kandidátky Ľudovíta Ódora. Vtedy zdôraznil, že PS je jediná opozičná strana, ktorá má šancu vyhrať. Vyzýval voličov, aby neriskovali prepadnutie hlasov.



Viskupič vstúpil do politiky v roku 2010, keď sa spolu s Igorom Matovičom, Erikou Jurinovou a Martinom Feckom dostali do Národnej rady SR na kandidátnej listine SaS. Štvorica tvorila hnutie Obyčajní ľuda, z ktorého neskôr vzniklo hnutie OĽANO, v súčasnosti premenované na hnutie Slovensko. Viskupič bol zakladateľom OĽANO. V parlamentných voľbách v septembri 2023 kandidoval za koalíciu strán OĽANO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí. Predsedom TTSK sa Viskupič prvýkrát stal po voľbách v roku 2017. Momentálne pôsobí vo funkcii druhé volebné obdobie. Je aj predsedom združenia samosprávnych krajov SK8.