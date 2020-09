Europoslanec M. Radačovský je v tíme vznikajúcej strany

Bratislava 10. septembra (TASR) - Europoslanec Miroslav Radačovský, ktorý bol do Európskeho parlamentu zvolený za ĽSNS, figuruje v prípravnom výbore vznikajúcej strany s názvom Reálna národná strana - Patriot. Vyplýva to z oznámenia o zbieraní podpisov pre vznik strany zverejnenom na webe ministerstva vnútra. TASR to potvrdil aj Radačovský. Ak strana vznikne, bude sa uchádzať o členstvo v nej.



Radačovský odmietol, že by túto politickú stranu zakladal. "To, že som členom prípravného výboru, znamená len to, že pomáham pri vzniku tejto politickej strany tak, ako každý iný člen prípravného výboru," povedal pre TASR s tým, že ho oslovili mladí ľudia, aby im pomohol so vznikom strany.



Europoslanec sa bude uchádzať o členstvo v strane, ak dodrží konkrétne princípy, ako napríklad ekologicky čisté zelené Slovensko, Slovensko pripravené na digitálny vek, či demilitarizácia Európy.



Radačovský tiež chce, aby vo vedení budúcej strany nebola osoba, ktorá pôsobila doposiaľ v politike, a aby vo vedení bolo 50 percent žien a 50 percent mužov.



Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10.000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje.



Radačovský je známy aj zo sporu exprezidenta Andreja Kisku o pozemky v katastri obce Veľký Slavkov. Spor Kiska prehral v roku 2018. Radačovský ako sudca vo verdikte uznal vlastnícke práva k sporným pozemkom zubárovi Jánovi Francovi.