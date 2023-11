Bratislava 29. novembra (TASR) - Hnutie Slovensko bude mať snem 10. decembra v oravskej obci Habovka. Pre TASR to uviedol člen predsedníctva hnutia Michal Šipoš. Na sneme sa bude voliť predseda, keďže podľa stanov sa končí mandát šéfovi hnutia Slovensko Igorovi Matovičovi. Šipoš ozrejmil, že kandidovať za predsedu môže ktorýkoľvek člen, no on nemá ambíciu uchádzať sa o predsednícku stoličku.



Na sneme majú preberať záležitosti, ktoré hnutiu vyplývajú zo zákona. "Potrebujeme si navoliť orgány, potrebujeme si prejsť, ako budeme fungovať v opozícii, ako budeme fungovať v rámci nášho hnutia," uviedol Šipoš s tým, že novým poslancom budú ponúkať členstvo v hnutí.



Stanovy hnutia Slovensko hovoria, že predseda je volený snemom na štyri roky. Matoviča zvolili za predsedu na sneme v októbri 2019.