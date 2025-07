VIDEO: Huliakova Národná koalícia si zmenila názov

Bratislava 1. júla (TASR) - Mimoparlamentná Národná koalícia zmenila svoj názov na Stranu vidieka. V utorok o tom informoval jej líder a minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak (nezávislý). Zdôraznil, že strana chce reprezentovať tradičné hodnoty a najmä tradičnú agrárnu podstatu Slovenska. Strana bude podporovať regióny. Huliak zdôraznil, že Slovensko je vidieckou krajinou.



„Je dlhodobo požiadavka na vytvorenie strany, ktorá bude reprezentovať tradičnú rodinu, tradičnú agrárnu podstatu Slovenska, ale najmä sa starať o slovenský vidiek,“ vyhlásil Huliak.



Národná koalícia mala v pondelok (30. 6.) snem v Očovej, kde sa podľa neho jednohlasne zhodli na zmene názvu strany. Strana vidieka bude používať značku SV. Zmenu ohlásil Huliak spolu s nezaradenými poslancami parlamentu Ivanom Ševčíkom, Pavlom Ľuptákom a Romanom Malatincom, ktorí sú súčasťou Huliakovej strany.



Strana sa hlási k ideám agrárnej politiky Milana Hodžu, chce byť hrádzou proti „progresivizmu“ a podporuje hlas zdravého sedliackeho rozumu. „Nezáleží nám na vierovyznaní, na národnosti, na sexuálnej orientácii. Záleží nám na tom, aby ten, kto vlastní občiansky preukaz, miloval svoju rodnú zem a Slovensko a nechal všetkých ostatných pokojne žiť,“ uviedol Huliak. Kritizuje fungovanie EÚ, jeho strana trvá na jej zásadnej rekonštrukcii a reforme a je proti zrušeniu práva veta členských štátov.







Strana vidieka zatiaľ nevie, či bude kandidovať v parlamentných voľbách samostatne alebo sa s niekým spojí. Skúškou pre ňu budú podľa Malatinca komunálne voľby, ktoré majú byť v roku 2026. Starostovia a primátori z vidieka majú u nich „dvere otvorené“. Po týchto voľbách si situáciu vyhodnotia. Huliak zdôraznil, že je proti diskriminácii malých strán. „Či pôjdeme s tým alebo oným, sme pripravení ísť s kýmkoľvek, kto to myslí so Slovenskom vážne a hlavne s tým, kto to myslí vážne s vidiekom,“ vyhlásil. Spoluprácu so šéfom SNS Andrejom Dankom pri prípadnom spájaní národných síl priamo nevylúčil, no pripomenul, že už je ostrieľaným politikom.



Huliak sa spolu so Ševčíkom a Ľuptákom dostali do parlamentu na kandidátke SNS. Po nezhodách v klube SNS z neho všetci traja v jeseni minulého roka odišli. Po koaličnej kríze sa stal Huliak ministrom. K Národnej koalícii sa následne pridal aj Roman Malatinec, ktorý pôsobil v Hlase-SD.