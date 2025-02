Ferenčák: Koalícia by aj v utorok mala rokovať o riešení problémov

Bratislava 18. februára (TASR) - Koaliční lídri by mali aj v utorok rokovať o riešení problémov v koalícii. Vyplýva to zo statusu poslanca Národnej rady SR Jána Ferenčáka (Hlas-SD) na sociálnej sieti.



"Od rána cestujem do Bratislavy, kde ma v utorok čaká množstvo stretnutí a rokovaní. Snahou bude nájsť stabilitu a podporu všetkých 79 poslancov súčasnej vládnej koalície, a teda predísť predčasným voľbám," poznamenal.



Koaliční lídri o riešení problémov rokovali aj v pondelok (17. 2.). Premiér Robert Fico (Smer-SD) dal totiž partnerom z Hlasu-SD a SNS do daného dňa ultimátum, aby si vyriešili situáciu s odídencami v ich stranách a priniesli riešenie na obnovenie stálej vládnej väčšiny v parlamente. Avizoval, že v opačnom prípade prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu predloží svoje návrhy na personálne výmeny vo vládnom kabinete.



Šéf SNS Andrej Danko na rokovaní deklaroval absolútnu podporu vláde a ponúkol všetky pozície SNS vrátane ministerstiev a iných nominácií s cieľom uspokojiť každého, s kým bude predseda vlády rokovať.