Koaličná rada bude riešiť aj návrh legislatívy o nájomných bytoch

Jana Žitňanská, archívne foto. Foto: TASR – Martin Baumann

Bratislava 31. mája (TASR) - Predstavitelia koalície majú na pondelkovej koaličnej rade hovoriť o nezvolení Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu parlamentu, ako aj o návrhu legislatívy, ktorý má odštartovať výstavbu nájomných bytov. TASR to potvrdili šéfovia vládnych poslaneckých klubov. SaS, Za ľudí i OĽANO tvrdia, že návrh z dielne Sme rodina o nájomných bytoch sa vopred v koalícii nekonzultoval. Nezvolenie Lehotského považuje Za ľudí za porušenie koaličnej zmluvy.Návrh zákona o podpore štátneho nájomného bývania predložil v piatok (28. 5.) do NR SR poslanec Miloš Svrček (Sme rodina). Parlament by sa ním mal zaoberať na júnovej schôdzi. Líder Sme rodina a predseda NR SR Boris Kollár cez víkend skonštatoval, že predloženie legislatívy cez poslanecký návrh urýchli proces. Koaliční partneri hovoria, že zákon hnutie nepredstavilo na koaličnej rade. Chcú sa o tom v pondelok rozprávať.Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že predloženie legislatívy o nájomných bytoch bez predošlej dohody je porušením koaličnej zmluvy. Návrh podľa nej nebol predstavený ani prerokovaný na koaličnej rade. Za normálny postup považuje prerokovanie návrhu na koaličnej rade, aby sa pod návrh mohli prípadne podpísať aj koaliční poslanci z iných strán. Tvrdí, že aj veci, ktoré vychádzajú z programového vyhlásenia vlády a idú ako poslanecké návrhy, sa v maximálnej miere predkladajú ako koaličný návrh, ktorý je odsúhlasený a predkladateľmi bývajú poslanci zo štyroch koaličných strán. Šéfka klubu Za ľudí Jana Žitňanská hovorí, že každý zámer prejde koaličnou radou, v tomto prípade to tak podľa nej nebolo. Aj predseda klubu OĽANO Michal Šipoš potvrdil, že sa koaličná rada bude zaoberať návrhom. "" uviedol pre TASR.Žitňanská zároveň povedala, že podľa dohody v koalícii si navzájom partneri nehovoria do personálnych nominácií. Nikto podľa nej nekomunikoval problém s osobou Lehotského, preto nevie, či ide o politikárčenie. Za ľudí bude žiadať, aby bola voľba Lehotského za podpredsedu NR SR prvým bodom júnovej schôdze parlamentu. "" povedala Žitňanská pre TASR. Podpredsedníčka Za ľudí a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková cez víkend povedala, že ak Lehotského do funkcie v júni poslanci nezvolia, jedným zo scenárov je, že by nemuseli byť podporované zákony. Žitňanská tvrdí, že ak chce koalícia ďalej fungovať, "". "" skonštatovala na sociálnej sieti.