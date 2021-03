VIDEO: Koaličné kluby rokujú o riešení vládnej krízy

Bratislava 10. marca (TASR) - O ďalšom fungovaní vládnej koalície rokuje v stredu popoludní v parlamente predsedníctvo a poslanci klubu Sme rodina. V debatách má pokračovať aj OĽANO. Šéf poslaneckého klubu Michal Šipoš pre TASR zopakoval, že premiér Igor Matovič (OĽANO) má plnú podporu klubu. Na otázku, či stojí hnutie aj za ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽANO), Šipoš zatiaľ neodpovedal. Popoludní majú o situácii v koalícii rokovať i kluby SaS a Za ľudí. V stredu večer by sa mala zísť aj koaličná rada.



Poslanec Ondrej Dostál (SaS) skonštatoval, že sa musí zmeniť štýl vládnutia. "Keď sa bude pokračovať tak ako doteraz, nebude to dobré ani pre vládnu koalíciu, ani pre krajinu. Musí sa zmeniť štýl vládnutia," povedal novinárom s tým, že si to nevie predstaviť bez toho, aby došlo k rekonštrukcii vlády.



V SaS budú podľa Dostála hovoriť o všetkých možnostiach. "Otvorené sú všetky varianty," odpovedal na otázku, či výsledkom rekonštrukcie môže byť vláda bez SaS. "Za nás sme pripravení dať na stôl všetky mená," skonštatoval s tým, že majú hovoriť aj o vyvodení dôsledkov, ak by k rekonštrukcii nedošlo. Na rokovanie klubu SaS má prísť aj jej predseda Richard Sulík.







Podpredseda parlamentu a člen klubu OĽANO Gábor Grendel novinárom povedal, že klub nerokuje a bude pokračovať vtedy, keď "budú nejaké informácie, ktoré stoja za to, aby ich na klube prerokovali". Nechcel hovoriť žiadne "čiastkové" informácie. Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský k otázkam o požiadavkách vrátane odchodu Krajčího povedal, že budú informovať po skončení.







Rokovať bude i klub Za ľudí. Do budovy parlamentu dorazila aj šéfka strany Veronika Remišová či jej podpredseda Juraj Šeliga. Za ľudí opustili už dvaja poslanci - Tomáš Valášek a Miroslav Kollár. Ak neodíde Matovič alebo Krajčí zo svojho postu, odísť chce aj poslanec Ján Benčík.



Napätie v koalícii je už dlhšie, prispievajú k nemu verejné vyjadrenia a útoky Sulíka a Matoviča. Krízu spustili okolnosti nákupu ruskej vakcíny Sputnik V. Strany SaS a Za ľudí žiadajú rekonštrukciu vlády, minulý týždeň sa stretli aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Všetky koaličné strany sa zhodujú, že odmietajú predčasné voľby.