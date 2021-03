Koaličné strany pokračujú v rokovaní o riešení vládnej krízy

Na archívnej snímke zľava podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga, podpredsedníčka strany Za ľudí Mária Kolíková a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová 25. marca 2021 Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 27. marca (TASR) - Koaličné strany pokračujú v rokovaniach o riešení vládnej krízy. Stretnúť sa mali o 18.00 h na Úrade vlády (ÚV) SR. Na rokovanie boli pozvaní zástupcovia všetkých štyroch vládnych strán. Medzi nimi aj SaS, ktorá počas týždňa pozastavila svoje členstvo v koalícii. Viacerí predstavitelia koalície už vyjadrili záujem vyriešiť krízu do konca víkendu.Premiér Igor Matovič (OĽANO) počas dňa na sociálnej sieti uviedol, že OĽANO, Sme rodina a Za ľudí stoja pred úlohou dohodnúť sa na trojkoalícii. Argumentoval neochotou SaS splniť podmienky na vyriešenie situácie a kladením dodatočných požiadaviek, najprv jeho demisiu, neskôr aj odchod z vlády. Dodal, že OĽANO zvolalo na sobotu posledné stretnutie štyroch koaličných strán.SaS reagovala tým, že odchod premiéra z funkcie by mal automaticky znamenať aj odchod z vlády. Kritizuje, že ich požiadavka je pre Matoviča dôvodom na vymýšľanie nových funkcií. Strana podotkla, že premiérovi nejde o kompromis, ale o pomstu.To, že dohoda na riešení situácie viazne na sporoch OĽANO a SaS, už uviedol aj podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga. Nepovažuje trojkoalíciu za dostatočne stabilnú. Medzi alternatívami riešenia krízy je podľa neho i možnosť odchodu všetkých predsedov strán z vládnych pozícií. Vylúčil, že by bolo zotrvanie Matoviča vo funkcii premiéra súčasťou akéhokoľvek scenára.Strana Za ľudí dala ultimátum na vyriešenie krízy do pondelka (29. 3.), inak hrozí demisiou šéfka strany a vicepremiérka Veronika Remišová. Nasledoval by ju aj Šeliga. Strana naďalej hovorí o zachovaní štvorkoalície.Premiér už pripustil ochotu odstúpiť z funkcie a pôsobiť ako člen vlády. Dal si viaceré personálne podmienky vrátane odchodu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) či ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí). Obaja odstúpili, vládu opustili aj zvyšní ministri za SaS. Vo vláde chýbajú i ministri práce a zdravotníctva.Liberáli následne pozastavili účasť v koalícii. Trvajú na tom, že rokovania má viesť ten, koho prezidentka Zuzana Čaputová poverí zostavovaním novej vlády. Hlava štátu už Matoviča vyzvala na demisiu. Ten však chce podľa vyjadrení viacerých politikov ostať vo funkcii, kým sa nedohodne vedenie nového kabinetu.Šéf parlamentu a hnutia Sme rodina Boris Kollár pripustil predčasné voľby, ak sa kríza nevyrieši do konca budúceho týždňa. Dianie v koalícii jeho hnutie viackrát označilo za cirkus. Z toho dôvodu počas uplynulého týždňa prerušil aj rokovanie parlamentu.