Koaliční poslanci zatiaľ koaličnú dohodu nepodpisovali

Bratislava 26. marca (TASR) - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) zatiaľ nedal podpísať koaličným poslancom znenie koaličnej dohody, hoci avizoval, že tak urobí tento týždeň a následne ju zverejní. Koaliční poslanci by si mali preštudovať dohodu aj s programovými prioritami v priebehu budúceho týždňa. Pre TASR to uviedol podpredseda hnutia Sme rodina a minister práce Milan Krajniak.



"Najskôr si to preberú na poslaneckých kluboch a potom všetci poslanci potvrdia podpisom svoj súhlas s koaličnou zmluvou a s programovymi prioritami, ktoré sú podkladom pre programové vyhlásenie vlády," povedal Kraniak pre TASR s tým, že o mechanizme podpísania hovorili partneri na koaličnej rade.



Matovič vo štvrtok priblížil, že podpis dohody koaličnými poslancami by chcel zorganizovať ako slávnostný akt na rovnakom mieste, kde ju podpísali koaliční lídri, teda v priestoroch Bratislavského hradu. "Aby ju aj samotní poslanci za rovnakých podmienok mohli podpísať. Potrebujeme to iba časovo zorganizovať," dodal predseda vlády s tým, že by k tomu mohlo dôjsť budúci týždeň.



Koaličnú dohodu podpísali predstavitelia OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí uplynulú sobotu (21. 3.) na Bratislavskom hrade. "Celý obsah koaličnej zmluvy zverejníme až v priebehu týždňa, lebo sme si povedali, že urobíme niečo, čo nie je štandardom, že umožníme, aby sa každý jeden koaličný poslanec pridal a takisto parafoval túto koaličnú zmluvu," hovoril v sobotu Matovič v súvislosti s tým, ako sa rozhodli vyriešiť problematické kultúrno-etické otázky.



Matovič očakáva, že s partnermi rýchlo vytvoria aj programové vyhlásenie vlády. Svoje návrhy majú členovia vlády predložiť do 3. apríla, z nich má byť vypracovaný konečný návrh.