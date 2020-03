Na post predsedu PS bude kandidovať Irena Bihariová

Bratislava 4. marca (TASR) - Súčasná podpredsedníčka hnutia Progresívne Slovensko (PS) Irena Bihariová sa bude uchádzať o post predsedníčky. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa koalície PS-Spolu Silvia Hudáčková. Súčasný predseda PS Michal Truban sa vzdá funkcie predsedu na sneme, ktorý sa má podľa Hudáčkovej konať v najbližších mesiacoch.



Na sneme PS sa má voliť celé nové predsedníctvo hnutia. Člen predsedníctva PS Pavel Sibyla ani Hudáčková o inej nominácii na predsedu nevedia. Sibyla pre TASR povedal, že sa o túto funkciu uchádzať nebude.



Koncom týždňa by malo byť aj predsedníctvo strany Spolu - občianska demokracia, kde sa bude rokovať o termíne snemu, priblížila Hudáčková. Snem by mal byť v najbližších týždňoch a terajší predseda Miroslav Beblavý na ňom položí svoju funkciu. O nomináciách na predsedu v strane Spolu Hudáčková nevie.



Lídri koalície PS-Spolu Truban a Beblavý sa rozhodli vzdať sa svojich funkcií po tom, ako v parlamentných voľbách získali 6,96 percenta hlasov. To PS-Spolu ako koalícii na mandát do parlamentu nestačilo. Chýbalo jej 926 hlasov.