Bratislava 29. marca (TASR) - Novým ministrom zdravotníctva by mal byť Vladimír Lengvarský, ktorý v súčasnosti vedie Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Informovali o tom portály Aktuality.sk a Refresher.sk.



Ministerstvo obrany (MO) SR pre TASR potvrdilo, že Vladimír Lengvarský, riaditeľ Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) SNP v Ružomberku, bol oslovený s ponukou na pozíciu ministra zdravotníctva. "Ďalšie kroky v tomto smere budú závisieť od osobného rozhodnutia generála Lengvarského, predsedu vlády SR a prezidentky SR," uviedla hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.



Lengvarský bol v minulosti hlavným lekárom Ozbrojených síl SR a veliteľ Vojenského zdravotníctva. Mal by nastúpiť do vlády, ktorú povedie Eduard Heger (OĽANO).



Vo funkcii ministra vystrieda Mareka Krajčího (OĽANO), ktorý odstúpil po dovezení vakcíny Sputnik V a vypuknutí vládnej krízy. Jeho odchod bol jednou z požiadaviek koaličných partnerov.