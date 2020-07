OĽANO rešpektuje veto prezidentky o novele komisárov pre deti

Bratislava 31. júla (TASR) - Veto prezidentky SR Zuzany Čaputovej k novele zákona o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím OĽANO rešpektuje. Ako uviedla koaličná strana pre TASR, je presvedčená, že práva detí stoja vyššie ako politické záujmy.



"Novela zákona ukončila praktickú neodvolateľnosť komisárky pre deti Viery Tomanovej. Doteraz nemal parlament žiadne možnosti, aby ju mohol odvolať z funkcie predčasne. Vzhľadom na kauzy, v ktorých Viera Tomanová figuruje, išlo o neuspokojivý stav a po novom by mohol komisára odvolať parlament pri porušení zákona či medzinárodnej zmluvy, alebo vtedy ak existujú dôvodné pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti pri výkone funkcie," informovalo OĽANO s dôvetkom, že Tomanová čelí podozreniam z netransparentného hospodárenia, ale aj rodinkárstva pri personálnom obsadzovaní úradu, a doteraz nevysvetlila svoje aktivity v kauze Čistý deň.



Pri legislatíve týkajúcej sa komisárov hlava štátu zdôvodnila svoje rozhodnutie tým, že vníma potrebu rozšíriť dôvody na odvolanie z týchto funkcií, no nenaplnili sa podľa nej dôvody na skrátené legislatívne konanie. Pripúšťa aj iné možnosti na posudzovanie zlyhávania osôb na týchto postoch.



"V prípade, ak by konkrétna osoba vo vedení inštitúcie teraz alebo v budúcnosti zlyhávala v naplnení svojich povinností, že by to dosahovalo až porušenie trestného zákona, ešte stále je možné využiť inšitúty a nástroje trestného práva, ak by na to bol dôvod," vysvetlila.



Prezidentka má zároveň podľa svojich slov informáciu, že v parlamente je poslanecký návrh tejto úpravy, pričom by mohlo dôjsť k mesačnému posunu, aby sa účel zákona mohol naplniť riadnou legislatívnou cestou.