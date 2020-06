OĽaNO: Vznik nového projektu P. Pellegriniho je len hra oligarchov

Bratislava 17. novembra (TASR) - Založenie nového politického projektu Petrom Pellegrinim je hra oligarchov, ktorí sa rozhodli len vymeniť neperspektívneho Roberta Fica (Smer-SD) za jeho mladšiu verziu. Vyhlásilo to vládne hnutie OĽaNO v reakcii na oznámenie Pellegriniho, že spolu s desiatimi poslancami Národnej rady (NR) SR odídu zo Smeru-SD a založia nový politický subjekt.



"Pellegrini bol pri všetkých škandáloch starého Smeru-SD a nikdy sa voči nim neohradil. Jamky na lícach a pekné reči nestačia na morálny profil čestného politika," tvrdí OĽaNO.



Hnutie tiež podotklo, že medzi poslancami odchádzajúcimi zo Smeru-SD sú "experti na rozkrádanie lesov, eurofondov či informatizácie". Spolupracovať s Pellegrinim je podľa OĽaNO to isté ako spolupracovať s Ficom, len v ružovom.



Ďalších desať poslancov parlamentu v stredu oznámilo, že sa pridáva k projektu Pellegriniho. Sú medzi nimi dvaja podpredsedovia strany Richard Raši a Peter Žiga, členka predsedníctva Denisa Saková a tiež poslanci Ľubica Laššáková, Ján Ferenčák, Matúš Šutaj Eštok, Peter Kmec, Erik Tomáš, Róbert Puci a Ján Blcháč.



Pellegrini verí, že toto číslo nie je konečné a že do septembra sa im podarí stranu zaregistrovať. Pellegrini nedávno oznámil, že končí v Smere-SD, vzdáva sa funkcie podpredsedu a značku Smer-SD necháva "otcovi zakladateľovi", predsedovi Ficovi.