Poslanci za Smer-SD sa zišli na zasadnutí poslaneckého klubu

Bratislava 10. marca (TASR) - Zvolení poslanci Národnej rady (NR) SR za Smer-SD sa v utorok zišli na stretnutí poslaneckého klubu v centrále strany v Bratislave. Novinárom zatiaľ nepovedali, či bude klub viesť predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý bol jeho šéfom v uplynulom volebnom období.



Viacerí predstavitelia Smeru-SD nevedeli povedať, čo konkrétne budú preberať na stretnutí formujúceho sa klubu strany. Otázka predsedu Smeru-SD nie je podľa nich dnes na mieste. Zvolený poslanec Dušan Jarjabek uviedol, že poslanci sa stretávajú prvý raz po konaní parlamentných volieb, chcú zhodnotiť ich výsledok. Novinárom Jarjabek nevedel povedať, kto bude predsedom poslaneckého klubu. V podobnom duchu sa vyjadrili aj odchádzajúci ministri a zvolení poslanci za Smer-SD Ján Richter a Denisa Saková.



Súčasný podpredseda Smeru-SD Robert Kaliňák novinárom odkázal, že pýtať sa na to, či je čas vymeniť šéfa strany, nie je správnou otázkou, nepovažuje to v tejto chvíli za tému. "Pre mňa je predsedom strany Robert Fico a je tam doma," podotkol. "Robert Fico je určite bezpochyby otcom sociálneho štátu," dodal. Kaliňák si takmer polovičný počet krúžkov v parlamentných voľbách pre Fica na rozdiel od premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) vysvetľuje tým, že Fico nebol súčasťou volebnej kampane. Kvalita Pellegriniho v kampani bola pre Kaliňáka "pozitívnym prekvapením".



Volebný výsledok Smeru-SD podľa Kaliňáka ukazuje, že v opozícii budú mať poslanci strany dostatočný priestor na to, aby dokázali ochrániť sociálny štandard.