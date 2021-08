Rokovacie tímy PS a Spolu budú diskutovať o možnom spájaní

Bratislava 26. augusta (TASR) – Mimoparlamentné strany Spolu a Progresívne Slovensko majú v najbližších dňoch prostredníctvom rokovacích tímov diskutovať o podmienkach možného spájania. Subjekty sa rozprávali o spájaní už na jar, no diskusie sa vtedy zastavili. Strana Spolu ešte chcela podľa Juraja Hipša vyskúšať všetky možnosti na zvýšenie preferencií.



Rokovací tím strany Spolu bude viesť Juraj Hipš, ktorý už zložil funkciu predsedu, súčasťou tímu bude podpredsedníčka Jaroslava Lukačovičová, europoslanec Vladimír Bilčík a členovia predsedníctva Andrea Letanovská a Martin Pekár.



Hipš ide na rokovania „s veľkou pokorou. Viem, kde sa nachádza strana Spolu, zároveň viem, že aj PS vie a oceňuje odbornosť strany. Ideme si najprv povedať, kde sú naše priority a čo sa týka programu, či sa budeme opierať o program Bod zlomu, ktorý sme spoločne tvorili. Prejdeme si, samozrejme, aj technické podmienky," povedal pre TASR s tým, že vidí, kde je strop strany Spolu.



Oveľa rozumnejšie je podľa neho rozvíjať potenciál v silnom subjekte. V PS sa nebude uchádzať o žiadne funkcie. Hipš má zároveň s víziou spájania kandidovať na sneme Spolu, ktorý bude 25. septembra v Bratislave. Pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, snem by sa mal konať osobne.



Aj rokovací tím PS bude tvoriť päť členov. Predsedníčka hnutia Irena Bihariová pre TASR uviedla, že tím bude tvoriť ona, podpredsedovia Michal Truban a Michal Šimečka, tiež kancelár hnutia Branislav Vančo. O piatom členovi tímu sa rozhodne do konca týždňa. Súčasťou rokovaní bude podľa Bihariovej nastavenie cieľov a hľadanie spoločných ciest.