Fico: Niektoré štátne sviatky by nemuseli byť dňami pracovného voľna

Bratislava 9. septembra (TASR) - V rámci konsolidácie by sa dali finančné prostriedky získať aj tým, že by niektoré štátne sviatky neboli zároveň dňami pracovného voľna. Vyhlásil to v pondelok predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po zasadnutí predsedníctva strany Smer-SD.



"Pokiaľ ide o počet štátnych sviatkov, je jeden z najväčších, ktorý máme v Európskej únii. Ak by sme sa dohodli, že štátny sviatok zostane štátnym sviatkom, ale nebude súčasne dňom pracovného voľna, je to takisto cesta, ako získať ďalšie finančné prostriedky," uviedol premiér SR s tým, že v rámci konsolidácie je "na stole" stále niekoľko variantov postupu.



"Hovoríme aj o znižovaní dane z pridanej hodnoty na potraviny, ale to sa musí niečím vykompenzovať. Samozrejme, že hovoríme už o opakovanej dani z finančných transakcií, ale výlučne pre právnické osoby," vysvetlil Fico. Podotkol však, že konsolidácia by sa nemala dotknúť sociálneho štandardu, ktorý už bol dosiahnutý. Ušetriť podľa neho bude treba 1,5 až 2,6 miliardy eur.



Smer-SD bude mať 17. novembra slávnostný snem



Strana Smer-SD bude mať 17. novembra slávnostný snem v Bratislave pri príležitosti 25. výročia vzniku strany. Informoval o tom premiér a predseda Smeru-SD Robert Fico po pondelkovom zasadnutí predsedníctva strany. Odobrili na ňom aj zmeny v okresných organizáciách či hospodárenie strany. Fico vyhlásil, že Smer-SD má financie v "absolútnom poriadku", má dostatok peňazí na prípravu na voľby a nie je odkázaný na sponzorov.



"Sme najúspešnejšou politickou stranou v modernej histórii Slovenska," tvrdí Fico s tým, že na novembrovom sneme si chcú pripomenúť výročie tohto ľavicového sociálno-demokratického projektu. Podľa jeho slov má Smer-SD najväčší počet členov spomedzi strán na Slovensku a má aj najlepšie etablované regionálne štruktúry.



Predsedníctvo tiež odporučilo poslancom Smeru-SD, aby pri hlasovaní podporili odvolávanie šéfa PS Michala Šimečku z postu podpredsedu parlamentu. Zopakoval, že návrh na odvolanie podali poslanci Smeru-SD a SNS, preto je teraz v rukách Hlasu-SD, či bude Šimečka odvolaný. Fico má ešte hovoriť s predsedom Hlasu-SD a ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom o ďalšom postupe.



Ak bude ešte v najbližšom čase koaličná rada, podľa Fica sa bude týkať priebehu schôdze. Zopakoval, že téma nového predsedu parlamentu nateraz nie je na stole. Partneri majú diskutovať o tom, ktoré zákony by bolo potrebné ešte odložiť na neskôr, keďže niektoré návrhy majú vplyv na konsolidáciu verejných financií.