Smer-SD názov nemení, nové logo má slúžiť na adresnejšiu komunikácu

Bratislava 20. mája (TASR) - Strana Smer - Sociálna demokracia nemení svoj názov. Nové textovo-vizuálne logo má slúžiť na "lepšiu a adresnejšiu politickú komunikáciu hodnotového zamerania strany s občanmi a voličmi". Pre TASR to uviedol hovorca strany Ján Mažgút.



Upozornil, že pri inovácii loga siahli po grafických produktoch, ktoré sa dajú voľne zakúpiť na internete. "Následne sme ho do konečnej podoby sami dopracovali. Celá grafická zmena spojená so zakúpením všetkých práv nás stála približne 200 eur," uviedol Mažgút. Doplnil, že konečná podoba sa stretla so všeobecne pozitívnou odozvou.



"Smer–SD nestavia do popredia témy typické pre bruselskú sociálnu demokraciu, akými sú napríklad práva LGBTI, legalizácia drog alebo otázka výberu pohlavia. Namiesto toho staviame do popredia témy blízke slovenskej sociálnej demokracii, akými sú napríklad sociálny štát a sociálne istoty, zvyšovanie minimálnej mzdy a životnej úrovni, lepšie podmienky pre zakladanie rodiny a tiež ochrana a zveľaďovanie duchovného dedičstva národa," uviedol.



Na zmenu loga strany, na ktorom sa má písať Smer Slovenská sociálna demokracia, upozornili aktuality.sk.