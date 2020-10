Spoločná maďarská strana by mohla vzniknúť do leta budúceho roku

Bratislava 4. októbra (TASR) - Spoločná strana zastupujúca maďarskú menšinu by mala vzniknúť do leta budúceho roka, myslí si to Réka Bokor z mimoparlamentnej strany Spolupatričnosť. Ešte nie je dohoda na tom, či predstavitelia Spolupatričnosti, Mosta-Híd a SMK začnú zbierať podpisy pre vznik novej strany alebo pretransformujú jednu zo svojich. Obe možnosti podľa Bokor prichádzajú do úvahy.



"V komárňanskej deklarácii sa spomína, že v nasledujúcich voľbách už pôjdeme pod záštitou jednotnej strany. Osobne si myslím, že najneskôr do leta budúceho roka by mala vzniknúť spoločná strana," povedala pre TASR Bokor.



Predseda Mosta-Híd László Sólymos si myslí, že strana by mala vzniknúť čo najskôr. "Bez zbytočného otáľania, aby sme opäť nestratili dôveru ľudí, ktorí nám teraz držia palce," povedal pre TASR s tým, že rokujú aj o možnosti zbierania podpisov na jej vznik.



Pre vytvorenie spoločnej strany vznikli dve pracovné skupiny. "Prvá rokuje o právnych a politických otázkach, ako stranu a jej štruktúry vytvoriť, druhá skupina rokuje o ideových východiskách a programe," uviedla Bokor.



"Komunikáciu sa snažíme pomaly zosúladiť a tiež nájsť spoločný prístup k témam, na ktorých sa názory strán zhodujú, a aj k otázkam, v ktorých sa ideová podstata strán rozchádza," skonštatoval pre TASR tlačový tajomník SMK Róbert Králik.



Most-Híd, SMK a Spolupatričnosť podpísali 20. augusta v Komárne deklaráciu o vytvorení spoločnej maďarskej strany. Sólymos nedávno naznačil aj spoluprácu Mosta-Híd so stranou Dobrá voľba exministra Tomáša Druckera v odborných témach.