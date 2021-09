J. Hipš: Politika sa robí pre ľudí, nie pre politikov samotných

Bratislava 19. septembra (TASR) - Mimoparlamentná strana Spolu má v sobotu (25. 9.) na svojom sneme v Bratislave voliť predsedu. Doterajší šéf Juraj Hipš sa nedávno vzdal funkcie, kandiduje opäť s víziou spájania sa s mimoparlamentným Progresívnym Slovenskom (PS). Spájanie odmieta poslanec Miroslav Kollár, ktorý sa do Spolu pridal pred niekoľkými mesiacmi a tiež kandiduje za predsedu. Hovorí, že Spolu nerokuje s PS, ale rokuje len Hipš.



"Budúci týždeň členky a členovia strany Spolu rozhodnú, či podporia víziu spájania," napísal na sociálnej sieti Hipš. Na sobotnom sneme má byť podľa hovorcu strany Mateja Bučka 179 delegátov, všetci sú zaočkovaní, stretnú sa v Bratislave.



Rokovania s PS o spájaní sú podľa Hipša vecné a konštruktívne. Cení si ľudí z PS, že neváhali a rozhodli sa spájať sily. "Spoločne sa pokúsime vybudovať silnú alternatívu voči súčasnej vláde chaosu a minulej vláde mafie. Lebo v konečnom dôsledku sa politika robí pre ľudí, nie pre politikov samotných," dodal.



Kollár, ktorého prekvapila snaha spájať sa s PS, na sociálnej sieti odmietol rokovania o spájaní. Napísal, že rokuje len Hipš. "Dnes však treba jasne povedať, že rokuje bez mandátu predsedníctva, bez mandátu vedenia a štruktúr strany. A rokuje o parametroch zániku strany a jej splynutia s PS, s ktorým predstúpi pred delegátov snemu," skonštatoval. Koncom augusta strana Spolu informovala, že jej predsedníctvo zobralo na vedomie návrh Hipša o zložení rokovacieho tímu, "ktorého úlohou je pripraviť rámcové podmienky pre možné spojenie sa s Progresívnym Slovenskom". Kollár poukazuje na to, že predsedníctvo to neodsúhlasilo, ale len vzalo na vedomie. V rokovacom tíme sú okrem Hipša podpredsedníčka strany Jaroslava Lukačovičová a členovia predsedníctva Vladimír Bilčík, Andrea Letanovská a Martin Pekár.



Kollár by podľa svojich slov chápal spájanie s PS tesne po voľbách. "Rozumel by som mu aj na jar tohto roku, keď prebiehali rokovania, kým ich Juraj Hipš neodpískal. Dnes mu celkom nerozumiem," skonštatoval. Kollár chce kandidovať na predsedu Spolu. Dodal, že pochopil, ako chce predsedníčka PS Irena Bihariová rámcovať svoju stranu. "Ale nie je to môj politický svet – vzhľadom na jej ľavicovú orientáciu, ktorú nespochybňujem, nedehonestujem," uviedol.



Podľa Kollára je legitímne, ak sa členovia Spolu rozhodnú pre zánik strany a vstup do PS, pokiaľ je väčšinová DNA Spolu rovnaká, ako je dnešná podoba PS. "Ak sa rozhodnú pre pokračovanie strany, budú hľadať cestu a spojencov, aby ich existencia mala politický zmysel. Jedno aj druhé rozhodnutie je plne legitímne," uzavrel.