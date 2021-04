T. Valášek ide do Progresívneho Slovenska

Bratislava 9. apríla (TASR) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a bývalý člen strany Za ľudí Tomáš Valášek vstupuje do mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko (PS). Pre TASR to potvrdili zdroje z prostredia PS. Valášek o tom informoval spolu s predsedníčkou strany Irenou Bihariovou na piatkovej tlačovej konferencii.



Valášek hovorí o svojom vstupe do PS ako o prirodzenej voľbe. "Nemám bližšieho politického partnera, spojenca medzi mimoparlamentnými stranami ako PS," uviedol s tým, že so stranou ho spájajú spoločné hodnoty a oceňuje jej profesionalitu. Spolu s PS chce pracovať na vytvorení alternatívy súčasnej vláde aj opozícii, aby si voliči nemuseli vyberať medzi stranami súčasnej koalície s ich prešľapmi a stranami opozície s ich "biľagom fašizmu či korupcie". "Slovensko má na viac a ja chcem pomáhať budovať túto alternatívu," vyhlásil.



V parlamente chce byť konštruktívnou opozíciou. Podporovať bude dobré vládne návrhy, prípadne sa ich bude snažiť vylepšiť. Na otázku, či podporí programové vyhlásenie vlády (PVV) rekonštruovaného kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO), reagoval tým, že v súčasnej situácii by nebol dobrý návrat Smeru-SD a Hlasu-SD. "Nebudem mať problém zaň hlasovať, ak to PVV bude mať hlavu a pätu," uviedol s tým, že bude chcieť vidieť prípadné zmeny v pôvodnom vládnom programe, na ktorého príprave sa sám podieľal ešte ako koaličný poslanec.



"Tomáša dlhodobo vnímam ako človeka, politika, odborníka, s ktorým som nachádzala ako politička, líderka politickej strany, aj ako človek viaceré hodnotové, názorové, politické prieniky," uviedla Bihariová s tým, že sa vedeli zhodnúť aj na prioritách, ku ktorým by mala krajina smerovať, teda pripraviť ju na výzvy "postcovidovej doby". Slovensko podľa nej treba tiež pripraviť na to, aby bola zelenšia, liberálna a naďalej ukotvená v európskych štruktúrach.



Valášek už dlhšie debatoval o svojej politickej budúcnosti s PS či stranou Spolu. O spájaní demokratických síl sa mal rozprávať aj s primátorom Bratislavy Matúšom Vallom. Nechcel zakladať novú stranu. Stranu Za ľudí aj vládnu koalíciu opustil po nákupe ruskej vakcíny Sputnik V, keď prepukla aj koaličná kríza. So stranami PS a Spolu komunikoval aj Valáškov kolega a poslanec Miroslav Kollár, ktorý rovnako odišiel z koalície a strany Za ľudí.