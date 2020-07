V. Remišová sa bude uchádzať o post predsedníčky strany Za ľudí

Bratislava 11. júla (TASR)- Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá je vicepremiérkou a ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, sa bude uchádzať o post predsedníčky tejto koaličnej strany. Pre TASR to potvrdila samotná Remišová i štátny tajomník ministerstva kultúry Vladimír Dolinay, ktorý je mestským predsedom strany pre Bratislavu.



"Môžem potvrdiť, že Veronika Remišová je po piatkovom (10. 7.) sneme v Bratislavskom kraji prvou oficiálnou kandidátkou. Zatiaľ iní oficiálni kandidáti k dnešnému dňu nie sú," povedal pre TASR Dolinay.



Remišová vo svojom stanovisku uviedla, že návrh na kandidatúru prijala. "V Bratislave strana dosiahla najlepší volebný výsledok zo všetkých krajov, preto je nominácia práve v tomto kraji veľmi dôležitá," skonštatovala. Na to, že prvá podpredsedníčka Za ľudí Remišová je už oficiálne kandidátkou na šéfku strany, upozornil v piatok spravodajský portál Aktuality.sk.



Do tejto funkcie ju podporil aj dosluhujúci predseda strany Andrej Kiska v rozhovore pre Sme. Remišová v piatok uviedla, že si Kiskovu podporu váži a chce o vízii strany do budúcnosti hovoriť s členmi v regiónoch. Dodala, že pred snemom, ktorý je naplánovaný na 8. augusta, majú prebehnúť okresné stretnutia, kde sa vyberajú delegáti na snem. "Naša strana má v regiónoch množstvo kvalitných ľudí, a preto je mojím cieľom, aby bol hlas regiónov v strane silný a akceptovaný," povedala pre TASR.



Kiska nedávno oznámil, že predsedom Za ľudí ostane len do augustového snemu, kandidovať na ňom už nebude. V líderskej pozícii ho od parlamentných volieb zastupuje Remišová. Ako ďalší možný kandidát na šéfa strany sa spomína podpredseda Juraj Šeliga, ktorý ešte minulý týždeň kandidatúru nevylučoval. Kandidatúru na šéfa Za ľudí zvažuje aj člen predsedníctva strany Miroslav Kollár.