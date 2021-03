Sulík zvolal republikovú radu, nevylúčil diskusiu o odchode z koalície

Bratislava 2. marca (TASR) - SaS bude mať mimoriadnu republikovú radu, diskutovať majú aj o tom, kto z vlády za čo nesie zodpovednosť a o možnostiach vyvodenia zodpovednosti. Nevylúčil, že budú hovoriť o možnosti odchodu SaS z vládnej koalície. Vyplýva to z vyjadrení predsedu SaS a vicepremiéra Richarda Sulíka v utorkovej diskusnej relácii TV Markíza Na telo plus. Dodal, že republiková rada má byť rozšírená aj o poslanecký klub strany.



"Budeme sa baviť o tom, kto za čo nesie zodpovednosť a aké následky, respektíve, akým spôsobom chceme zodpovednosť naozaj vyvodiť," povedal Sulík v relácii. Ozrejmil, že chce vypočuť názory svojich kolegov a že má ísť o otvorenú diskusiu. Na stole musí byť podľa neho "prakticky všetko". Na otázku, či má byť teda na stole aj odchod SaS z vlády odpovedal tým, že keď všetko, tak všetko. O výsledkoch rady budú podľa jeho slov informovať v stredu (3. 3.) po rokovaní vlády.



Sulík sa vyjadril aj k aktuálnej situácii. V prvom rade považuje za zodpovedného ministra zdravotníctva Mareka Krajčího a premiéra Igora Matoviča (obaja OĽANO). V súvislosti s vakcínou Sputnik V podotkol, že práve minister zdravotníctva sa mal snažiť všetkými silami o posúdenie vakcíny zo strany Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). "Ale to je jedno z obrovského množstva zlyhaní ministra zdravotníctva, ktorý už na tom mieste dávno nemal byť," podotkol.



Turbulencie sú aj vo vládnej strane Za ľudí, z ktorej odišli už dvaja poslanci. Jej predsedníctvo sa má zísť rovnako večer, diskutovať majú o ďalšom postupe. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová hovorí o zlyhaniach v manažmente pandémie a v očkovacej stratégii. Riziko rozpadu vládnej koalície označila za reálne. Avizovala diskusie v strane a potrebu prijať zásadné rozhodnutie.