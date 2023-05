Politiku v oblasti ochrany osobných údajov nebude zabezpečovať ÚV

Bratislava 18. mája (TASR) - Koordináciu a tvorbu štátnej politiky v oblasti ochrany osobných údajov nebude zabezpečovať Úrad vlády (ÚV) SR. Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok odmietli novelu zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.



"Problematiku ochrany osobných údajov vrátane koordinácie a tvorby štátnej politiky zastrešoval v minulosti Úrad na ochranu osobných údajov SR napriek tomu, že mu takáto kompetencia nevyplývala ani zo zákona o ochrane osobných údajov, ani zo žiadneho iného právneho predpisu," podotkol predkladateľ. Táto prax podľa neho nie je v súlade s právom Európskej únie.



Novelizácia rátala s tým, že túto úlohu by zabezpečoval podpredseda vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Úrad na ochranu osobných údajov by naďalej zastupoval Slovensko na európskych a medzinárodných fórach združujúcich nezávislé dozorné orgány s podobným zameraním. Tým chceli autori zmeny legislatívne ošetriť aj rozdelenie kompetencií oboch orgánov s ohľadom na budúce právomoci, ktoré by mohli byť priznané osobitným právnym predpisom alebo medzinárodnou zmluvou v oblasti ochrany osobných údajov.