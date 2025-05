Politológ: Prezident sa snaží dištancovať od excesov koalície

Bratislava 29. mája (TASR) - Na prezidentovi SR Petrovi Pellegrinim vidno snahu dištancovať sa od excesov koalície. Na jednej strane však vládnu politiku kritizuje, no v praktickej rovine robí len málo na to, aby ju zmenil. Pre TASR to v reakcii na stredajší (28. 5.) prejav prezidenta v Národnej rade SR zhodnotil politológ zo Slovenskej akadémie vied Juraj Marušiak.



„Snaží sa dištancovať od viacerých excesov vládnej koalície, ktoré sú zrejme aj jedným z dôvodov klesajúcich preferencií jeho strany, napríklad covidové amnestie či zahraničnopolitické kroky, snažil sa však vyhnúť kritike konkrétnych opatrení,“ uviedol Marušiak.



Politológ upozornil, že keď prezident hovoril o potrebe vypracovania dlhodobej vízie Slovenska, nenaznačil, ako sa chce na tejto politike podieľať a aké kroky podniknúť. „Paradoxne, jeho kritika politiky vlády pripomína rétoriku jeho niekdajšieho spolustraníka a terajšieho kritika Samuela Migaľa,“ myslí si Marušiak.



Hlava štátu si chce podľa odborníka od koalície udržať dištanc, no zároveň nechce prestať byť jej súčasťou. „Hoci odmieta tzv. covidové amnestie, podpísal vládou schválený zákon o neziskových organizáciách,“ pripomenul.



Podľa slov politológa bolo jednou z hlavných myšlienok prejavu varovanie pred narastajúcou konfrontáciou a kritika zahraničnej politiky vlády. „Čo premiér Fico okamžite pochopil a reagoval mimoriadne podráždene, hoci ho prezident nekritizoval explicitne,“ poznamenal Marušiak.



Dodal, že prejav neprispeje k dobrým vzťahom medzi prezidentom a premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). „Nevyvodzoval by som zatiaľ ďalekosiahle závery, že by Pellegrini začal pripomínať Michala Kováča. S podobnou kritikou premiéra vystupoval viackrát, napokon však väčšinou ‚cúvol‘ a akceptoval kurz, resp. rétoriku, ktorú definoval Fico,“ priblížil.



Marušiak si zároveň všimol, že podobne ako vláda aj prezident považuje environmentálne iniciatívy za prekážku rozvoja Slovenska, čo podľa politológa nie je dobrým signálom pre dialóg o budúcnosti krajiny.



Prezident vystúpil v stredu v Národnej rade SR so správou o stave republiky. Zaznelo v nej napríklad, že Slovensku chýba dlhodobá vízia, ktorú by napĺňali rôzne vlády naprieč politickým spektrom. Pellegrini tiež uviedol, že slovenská spoločnosť naliehavo potrebuje upokojenie vášní a zmierenie. V prejave sa venoval aj zahraničnopolitickému smerovaniu krajiny, vládu vyzval, aby sa nevzďaľovala od partnerov v EÚ a spojencov v NATO.