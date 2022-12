Politológ: Obávam sa o stav demokracie po parlamentných voľbách

Bratislava 3. decembra (TASR) – Demokracia na Slovensku nie je v súčasnosti podľa politológa Tomáša Jahelku z Katedry politológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity ohrozená. Obavy má skôr o jej stav po najbližších parlamentných voľbách. Uviedol to pre TASR v súvislosti s utorkovým (29. 11.) prejavom prezidentky SR Zuzany Čaputovej o stave republiky. Ak nie je vláde vyslovená nedôvera a zákony parlamentom prechádzajú, vecný dôvod na predčasné voľby podľa neho nie je.



"Vždy sa však pri hodnoteniach musí vychádzať z faktického stavu, nie pocitov, sympatií či antipatií. A z pohľadu záujmu štátu a spoločnosti, nie z partikulárnych, ba dokonca straníckych záujmov," pripomína Jahelka.



Na margo kritiky menšinovej vlády podotýka, že takáto vláda je legitímna. Ak jej nie je vyslovená nedôvera a ak v parlamente prechádzajú návrhy zákonov, nie je podľa neho vecný dôvod volať po predčasných voľbách len politicky.



Za mierne zarážajúce považuje, že prezidentka prichádza s myšlienkou predčasných volieb. "Musí si byť však zároveň vedomá, že budúcu vládu môžu tvoriť politické strany, ktoré môžu naozaj predstavovať ohrozenie demokracie," hovorí Jahelka. Ignorovanie tohto rizika považuje za nebezpečné.



Podľa politológa je tiež dobré, ak prezidentka upozorňuje na nepriaznivú ekonomickú situáciu a sociálne problémy mnohých obyvateľov. Pri konštatovaniach je však, ako tvrdí, potrebné vychádzať aj z porovnávania so susednými štátmi. Rovnako tak so štátmi nachádzajúcimi sa v politickogeografickej oblasti, ktorá je postihnutá rovnakými faktormi, ktoré tieto problémy spôsobujú.



Pozitívne vníma i to, že hlava štátu upozorňuje aj na pozitívne veci, keď napríklad tvrdí, že vláda dosiahla viaceré pozitívne výsledky, a to aj v oblasti ekonomiky a financií. Ako dodal, čo sa týka hybridnej vojny, prezidentka podľa neho nepomenovala, že ide o spravodajské aktivity Ruskej federácie, ktorá na to vynakladá značné finančné prostriedky.