Politológ: Prejav prezidenta bol o spájaní spoločnosti

Bratislava 15. júna (TASR) - Inauguračný prejav prezidenta SR Petra Pellegriniho znel dosť konzervatívne, jeho obsahom boli najmä slová o spájaní spoločnosti. Pre TASR to uviedol politológ Samuel Abrahám. Chýbalo mu výraznejšie oslovenie žien a príslušníkov menšín.," povedal politológ.Poukázal na to, že prezident veľa rozprával o rodine. "," dodal.Podotkol, že Pellegrini nespomenul okrem atentátu na premiéra aj ďalšie udalosti s politickým pozadím. Napríklad vraždu novinára Jána Kuciaka či streľbu na Zámockej ulici v Bratislave. "," doplnil.Chýbalo mu tiež výraznejšie oslovenie žien a menšín. Poukázal tiež na to, že prejav bol pomerne dlhý, pričom ho prezident prednášal s pomocou čítacieho zariadenia.