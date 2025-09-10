< sekcia Slovensko
Politológ: Reakcia na incident v Poľsku musí byť politická
Marušiak vidí problém aj v tom, že bezpečnostný incident v Poľsku zradikalizuje podporovateľov oboch strán vojny na Ukrajine.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Reakcia na incident v Poľsku, pri ktorom bol narušený jeho vzdušný priestor útočnými dronmi, musí byť politická i demonštratívna. Severoatlantická aliancia (NATO) musí spoločne deklarovať, že má záujem chrániť všetky časti svojho územia. Zároveň však musí demonštrovať vojenskú silu, aby ukázala, že je toho aj schopná. Pre TASR to v reakcii na nočný incident v Poľsku uviedol politológ Juraj Marušiak.
„Nehovorím, že tu teraz je nutné realizovať priamo vojenský zásah, ale pokiaľ nebude dostatočne jasná reakcia zo strany celého západného spoločenstva, tak to môže vyvolať obavy tých krajín, ktoré ležia na hranici, že budú v prípade naozajstnej vojny jednoducho opustené,“ obáva sa politológ.
Ako dodal, takáto reakcia by mala prísť bez ohľadu na to, či bolo narušenie zámerné alebo neúmyselné. „Je nutné to urobiť aj ako nejakú demonštráciu sily, to znamená mobilizáciu, minimálne teda protivzdušnej obrany. Poľsko vlastne nedávno, pred pár dňami, uzavrelo poľsko-bieloruské hranice, čiže toto gesto bolo,“ pripomenul.
Marušiak vidí problém aj v tom, že bezpečnostný incident v Poľsku zradikalizuje podporovateľov oboch strán vojny na Ukrajine. Zvyšuje sa tak napätie v spoločnosti. Vidieť to podľa neho aj na domácej politickej scéne. Vyjadrenie slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), i keď bolo improvizované, vníma ako nešťastné. „Stretáva sa s obrovskou kritikou zo strany opozície,“ podotkol.
Blanár v stredu dopoludnia vyjadril Poľsku solidaritu. Zároveň vyhlásil, že verí, že drony, ktoré na poľské územie prenikli, mierili na Ukrajinu. Šéf slovenskej diplomacie apeloval na mierové rokovania, ktoré začal americký prezident Donald Trump, a nastolenie mieru. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá podľa neho vojenské riešenie, ale diplomatické.
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné stroje. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a úlomky jednej strely neznámeho pôvodu. Konzultácie členských štátov NATO podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy sa na žiadosť Poľska uskutočnili v stredu dopoludnia. Ruská armáda v stredu uviedla, že počas nočných útokov na Ukrajinu necielila na poľské objekty.
„Nehovorím, že tu teraz je nutné realizovať priamo vojenský zásah, ale pokiaľ nebude dostatočne jasná reakcia zo strany celého západného spoločenstva, tak to môže vyvolať obavy tých krajín, ktoré ležia na hranici, že budú v prípade naozajstnej vojny jednoducho opustené,“ obáva sa politológ.
Ako dodal, takáto reakcia by mala prísť bez ohľadu na to, či bolo narušenie zámerné alebo neúmyselné. „Je nutné to urobiť aj ako nejakú demonštráciu sily, to znamená mobilizáciu, minimálne teda protivzdušnej obrany. Poľsko vlastne nedávno, pred pár dňami, uzavrelo poľsko-bieloruské hranice, čiže toto gesto bolo,“ pripomenul.
Marušiak vidí problém aj v tom, že bezpečnostný incident v Poľsku zradikalizuje podporovateľov oboch strán vojny na Ukrajine. Zvyšuje sa tak napätie v spoločnosti. Vidieť to podľa neho aj na domácej politickej scéne. Vyjadrenie slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD), i keď bolo improvizované, vníma ako nešťastné. „Stretáva sa s obrovskou kritikou zo strany opozície,“ podotkol.
Blanár v stredu dopoludnia vyjadril Poľsku solidaritu. Zároveň vyhlásil, že verí, že drony, ktoré na poľské územie prenikli, mierili na Ukrajinu. Šéf slovenskej diplomacie apeloval na mierové rokovania, ktoré začal americký prezident Donald Trump, a nastolenie mieru. Konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nemá podľa neho vojenské riešenie, ale diplomatické.
Drony narušili poľský vzdušný priestor podľa Varšavy najmenej 19-krát. Poľské a spojenecké lietadlá zostrelili tri až štyri bezpilotné stroje. Na poľskom území sa doteraz našlo sedem dronov a úlomky jednej strely neznámeho pôvodu. Konzultácie členských štátov NATO podľa článku štyri Severoatlantickej zmluvy sa na žiadosť Poľska uskutočnili v stredu dopoludnia. Ruská armáda v stredu uviedla, že počas nočných útokov na Ukrajinu necielila na poľské objekty.