Politológ: Sme svedkami neriešiteľnej politickej krízy

Bratislava 20. augusta (TASR) - Podstatou súčasnej koaličnej krízy je spor dvoch strán, ktoré nemajú kam ustúpiť, preto ani nemá riešenie. Myslí si to politológ Samuel Abrahám, ktorého neúspech sobotňajšieho koaličného rokovania ukončeného bez zásadného posunu neprekvapil.



"Od začiatku sme svedkami toho, že ani Igor Matovič, ani Richard Sulík nevie ustúpiť a Eduard Heger zasa nie je dosť silný na to, aby rozkázal svojmu šéfovi," skonštatoval Abrahám pre TASR. "Preto sme svedkami neriešiteľnej politickej krízy, ktorá vyvrcholí 31. augusta," dodal politológ.



Sobotňajšie koaličné rokovanie malo nájsť spôsob a cestu, ako ukončiť v koalícii krízu, ktorú vyvolali spory medzi SaS a OĽANO. Premiér predložil návrhy na zmenu koaličnej zmluvy, týkajú sa prerozdelenia ministerstiev, ale i rozhodcovskej komisie, ktorá mala riešiť koaličné spory. Heger návrhy označil za férovú ponuku, pričom uviedol, že OĽANO, Sme rodina i Za ľudí sú presvedčení, že jediným scenárom ukončenia koaličnej krízy je upustiť od ultimáta SaS a nájsť dohodu na nových podmienkach koaličnej spolupráce.



Líder SaS Sulík premiérove návrhy ocenil, trvá však na odchode Matoviča z vlády. Ak nebude táto požiadavka splnená, ministri SaS podajú na konci augusta demisiu. Podľa Sulíka ani sobotňajšie rokovanie nezvrátilo tento vývoj. Skeptický v prípade nájdenia dohody je aj Sulíkov oponent, líder OĽANO Matovič. Sme rodina i Za ľudí upozorňujú, že rozvrat štvorkoalície by prišiel v čase, keď bude Slovensko čeliť bezprecedentnej energetickej kríze. Koaličné rokovania majú pokračovať v piatok 26. augusta.