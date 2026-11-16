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Politológ: Spojenie PS a Demokratov je pragmatické
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď - v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1.
Autor TASR
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Bratislava 16. novembra (TASR) - Spojenie opozičného PS a mimoparlamentných Demokratov do volieb do Národnej rady SR je pragmatickým rozhodnutím. Tieto strany sa týmto krokom snažia maximalizovať možnosť dosiahnuť svoj politický cieľ. Pre TASR to uviedol politológ Radoslav Štefančík z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nemyslí si, že by toto spojenie odradilo niekoho, kto chcel voliť buď jednu, alebo druhú stranu. Predpokladá totiž, že strany si vplyv spolupráce overili ešte pred jej začatím cez prieskumy verejnej mienky.
„Je to čisto pragmatické rozhodnutie, v závislosti od toho, že chcú tieto dve politické strany dosiahnuť vo voľbách pozitívny výsledok. PS má zrejme ambíciu zvíťaziť vo voľbách. V posledných prieskumoch verejnej mienky sa pohybovalo buď na prvom, alebo na druhom mieste, v tesnom závese za alebo pred Smerom-SD. Demokrati sú zase na hranici zvoliteľnosti, v niektorých prieskumoch mali šesť, v niektorých zase štyri až päť percent. Je teda úplne pochopiteľné, že dali hlavy a percentá dokopy a snažia sa maximalizovať možnosť, že dosiahnu politický cieľ, a teda, že jedna strana zvíťazí a druhá strana sa dostane do parlamentu,“ poznamenal pre TASR.
Na otázku TASR o tom, aké bude mať toto spojenie vplyv na preferencie, pripustil dve možnosti. Prvým scenárom podľa neho je, že voliči oboch strán budú koalíciu akceptovať. „A dokonca to budú ako pozitívne rozhodnutie vidieť aj voliči nerozhodnutí, poprípade voliči, ktorí by inak voliť nešli, a nakoniec sa budú prikláňať práve k tejto alternatíve. Budú totiž vidieť väčšiu šancu, že táto strana alebo táto koalícia zvíťazí,“ okomentoval. Pripúšťa, že takéto spojenie by mohlo priniesť aj negatívny efekt, a to, že by to od voľby mohlo odradiť nejakých potenciálnych voličov jednej či druhej strany, ak by mali antipatie k niektorým predstaviteľom tej druhej strany. Tento scenár však politológ nepredpokladá. „Vzhľadom na to, že sa nakoniec dohodli, nepredpokladám, že by išli do toho len tak, že si to nedali overiť cez prieskumy verejnej mienky,“ doplnil.
Vyjadril sa aj k otázke TASR, či by tento krok mohol motivovať aj ďalšie menšie opozičné strany k spájaniu sa. Poukázal na to, že viaceré menšie strany sa vo voľbách pridávajú na kandidátky tých väčších, len sa o tom toľko nehovorí. Za pragmatické by považoval, ak by sa k takejto koalícii pridala napríklad mimoparlamentná Maďarská aliancia. Predpokladá totiž, že v týchto voľbách bude viac sympatizovať práve so súčasnými opozičnými politickými stranami.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď - v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.
„Je to čisto pragmatické rozhodnutie, v závislosti od toho, že chcú tieto dve politické strany dosiahnuť vo voľbách pozitívny výsledok. PS má zrejme ambíciu zvíťaziť vo voľbách. V posledných prieskumoch verejnej mienky sa pohybovalo buď na prvom, alebo na druhom mieste, v tesnom závese za alebo pred Smerom-SD. Demokrati sú zase na hranici zvoliteľnosti, v niektorých prieskumoch mali šesť, v niektorých zase štyri až päť percent. Je teda úplne pochopiteľné, že dali hlavy a percentá dokopy a snažia sa maximalizovať možnosť, že dosiahnu politický cieľ, a teda, že jedna strana zvíťazí a druhá strana sa dostane do parlamentu,“ poznamenal pre TASR.
Na otázku TASR o tom, aké bude mať toto spojenie vplyv na preferencie, pripustil dve možnosti. Prvým scenárom podľa neho je, že voliči oboch strán budú koalíciu akceptovať. „A dokonca to budú ako pozitívne rozhodnutie vidieť aj voliči nerozhodnutí, poprípade voliči, ktorí by inak voliť nešli, a nakoniec sa budú prikláňať práve k tejto alternatíve. Budú totiž vidieť väčšiu šancu, že táto strana alebo táto koalícia zvíťazí,“ okomentoval. Pripúšťa, že takéto spojenie by mohlo priniesť aj negatívny efekt, a to, že by to od voľby mohlo odradiť nejakých potenciálnych voličov jednej či druhej strany, ak by mali antipatie k niektorým predstaviteľom tej druhej strany. Tento scenár však politológ nepredpokladá. „Vzhľadom na to, že sa nakoniec dohodli, nepredpokladám, že by išli do toho len tak, že si to nedali overiť cez prieskumy verejnej mienky,“ doplnil.
Vyjadril sa aj k otázke TASR, či by tento krok mohol motivovať aj ďalšie menšie opozičné strany k spájaniu sa. Poukázal na to, že viaceré menšie strany sa vo voľbách pridávajú na kandidátky tých väčších, len sa o tom toľko nehovorí. Za pragmatické by považoval, ak by sa k takejto koalícii pridala napríklad mimoparlamentná Maďarská aliancia. Predpokladá totiž, že v týchto voľbách bude viac sympatizovať práve so súčasnými opozičnými politickými stranami.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď - v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.