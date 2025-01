Politológ: Vláda je na hrane toho, aby sa stala menšinovou

Bratislava 25. januára (TASR) - Vláda je hrane toho, aby sa stala menšinovou. Práve preto sa snaží predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) disciplinovať poslancov. Krok, ktorý urobil šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok, nasledoval po opakovaných výzvach premiéra. Pre TASR to uviedol politológ Juraj Marušiak v súvislosti s vylúčením dvoch poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu.



"V marci sa môže stať, že buď sa podarí vláde konsolidovať väčšinu, napríklad získaním hlasov KDH v súvislosti s témami, ktoré sú pre túto stranu mimoriadne dôležité, alebo získaním niekoľkých prebehlíkov z opozície, nájdením kompromisu s Huliakovou skupinou a podobne," skonštatoval Marušiak. Tvrdí, že inou možnosťou je pád vlády. Od marca do septembra je šesť mesiacov a práve september môže byť podľa politológa vhodným dátumom na predčasné voľby.



Marušiak si myslí, že Migaľ a Šalitroš nemajú po vylúčení zo strany nijaký dôvod podporovať koalíciu. Cieľom tohto kroku bolo podľa Marušiaka konsolidovať stranu a manifestovať jej vnútornú jednotu. V prípade ďalších dvoch poslancov Jána Ferenčáka a Romana Malatinca si Hlas necháva otvorené dvere, povedal politológ. "Možno predpokladajú, že zmenia svoju rétoriku. Nevylučujem to. Môžu získať na oplátku nejaké funkcie," podotkol.



Politológ si zároveň myslí, že Ferenčák a Malatinec nemajú záujem o skončenie svojho pôsobenia v parlamente, a aj keby sa rozhodli podporovať koalíciu, už budú zafixovaní ako nespoľahliví. "Ak sa budú chcieť ocitnúť na kandidátke, budú musieť urobiť kroky, ktorými budú jasne demonštrovať svoju lojalitu, niečo vo forme 'pokánia'," povedal Marušiak.