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Politológ: Zatiaľ nič nenaznačuje, že by vláda dôveru dostať nemala
Aj vzhľadom na vyjadrenia menších koaličných partnerov nevidí aktuálne v koalícii veľké problémy.
Autor TASR
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Bratislava 18. júna (TASR) - Nič zatiaľ nenaznačuje, že by vláda SR nemala vo štvrtok získať dôveru v Národnej rade SR. Myslí si to politológ z Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Miroslav Řádek. Uviedol to pre TASR. Vládna väčšina so žiadosťou o vyslovenie dôvery podľa neho čakala, lebo si nebola istá hlasovaním.
„Súčasne rozumiem aj tomu, že keď už vydal Ústavný súd takéto jasné rozhodnutie, že vláda musí dať hlasovať o svojej dôvere bezodkladne, tak to chce urobiť teraz. Pretože ak by to prenechala až na jeseň, tak by to mohlo znamenať, že to hlasovanie by opäť nemuselo dopadnúť v jej prospech. Pretože sa už bude naplno rozbiehať volebná kampaň,“ poukázal politológ. Aj vzhľadom na vyjadrenia menších koaličných partnerov nevidí aktuálne v koalícii veľké problémy. Takáto situácia sa už však nemusí opakovať.
Řádek takisto doplnil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, známy aj ako dlhová brzda, nestanovuje sankcie pre vládu za nesplnenie povinnosti o dôveru v parlamente požiadať. Ani ignorovanie rozhodnutia Ústavného súdu by tak podľa neho nemuselo mať voči vláde dôsledky.
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.
Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd SR. Ten v stredu (17. 6.) vo svojom výklade ozrejmil, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.
„Súčasne rozumiem aj tomu, že keď už vydal Ústavný súd takéto jasné rozhodnutie, že vláda musí dať hlasovať o svojej dôvere bezodkladne, tak to chce urobiť teraz. Pretože ak by to prenechala až na jeseň, tak by to mohlo znamenať, že to hlasovanie by opäť nemuselo dopadnúť v jej prospech. Pretože sa už bude naplno rozbiehať volebná kampaň,“ poukázal politológ. Aj vzhľadom na vyjadrenia menších koaličných partnerov nevidí aktuálne v koalícii veľké problémy. Takáto situácia sa už však nemusí opakovať.
Řádek takisto doplnil, že ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti, známy aj ako dlhová brzda, nestanovuje sankcie pre vládu za nesplnenie povinnosti o dôveru v parlamente požiadať. Ani ignorovanie rozhodnutia Ústavného súdu by tak podľa neho nemuselo mať voči vláde dôsledky.
Parlament začal vo štvrtok dopoludnia rokovať o návrhu na vyslovenie dôvery vláde. Kabinet o dôveru požiadal vzhľadom na vysoký verejný dlh, ktorý je v najvyššom sankčnom pásme ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Táto povinnosť vláde vznikla minulý rok v októbri, keď sa jej skončila dvojročná výnimka z najprísnejších sankcií dlhovej brzdy.
Kabinet odvtedy žiadosť o dôveru do parlamentu nepodal. Skupina opozičných poslancov sa preto obrátila na Ústavný súd SR. Ten v stredu (17. 6.) vo svojom výklade ozrejmil, že vláda musí žiadosť o dôveru podať bez zbytočného odkladu vo chvíli, keď zistí, že výška dlhu dosahuje alebo presahuje zákonom stanovenú výšku. Kabinet v reakcii na to schválil návrh žiadosti o vyslovenie dôvery mimoriadne hneď v stredu večer.