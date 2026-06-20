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Politologička: Dva roky Pellegriniho na poste prezidenta boli stabilné
Prezident podľa Malovej kladie dôraz na budovanie imidžu „tretej sily“ v politike, ktorá má za cieľ aspoň verbálne a symbolicky upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť.
Autor TASR
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Bratislava 20. júna (TASR) - Prvé dva roky Petra Pellegriniho na poste prezidenta boli relatívne stabilné. Pre TASR to zhodnotila politologička Darina Malová. V pondelok (15. 6.) uplynuli dva roky od Pellegriniho inaugurácie.
Prezident podľa Malovej kladie dôraz na budovanie imidžu „tretej sily“ v politike, ktorá má za cieľ aspoň verbálne a symbolicky upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Pripomenula, že v kampani hovoril o naplnení troch hlavných ambícii, a to byť prezidentom všetkých občanov, upokojiť spoločnosť a zachovať ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. „Pokiaľ ide o tretí cieľ, tak sa vo svojej zahraničnej politike od neho neodklonil, hoci jeho podpora vstupu Ukrajiny do EÚ alebo NATO je pomerne vlažná a neustále pripomína, že aj Ukrajina musí splniť všetky podmienky. Pellegriniho ambície byť prezidentom všetkých a upokojovať spoločnosť a politikov, tak v tom neuspel,“ skonštatovala politologička.
Malová takisto poukázala na to, že v súlade s neformálnymi tradíciami SR, ktoré sú výsledkom voľby prvého prezidenta Michala Kováča, odišiel Pellegrini z predsedníckej stoličky strany Hlas-SD. Pretrváva však podľa nej diskusia o jeho nadstraníckosti. „Diskusia o tejto neformálnej požiadavke, ktorá mala svoje opodstatnenie v roku 1993, už nie je po zavedení priamej voľby nutná z hľadiska fungovania prezidentských volieb a inštitúcií,“ mieni.
Verejnosť podľa politologičky skôr očakáva, že prezident bude fungovať „prinajmenšom ako otec národa“. „To reflektuje československé tradície, vnímanie prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ale aj vzťah k Andrejovi Hlinkovi. Pokiaľ ide o Pellegriniho, najmä opozičné strany tvrdia, že je fakticky prepojený s Hlasom, pričom podčiarkujú, že aj z pozície prezidenta zohľadňuje stranícke záujmy a dlhoročné personálne väzby,“ povedala Malová. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami.
Inaugurácia prezidenta Pellegriniho sa uskutočnila v Bratislave 15. júna 2024. Vo funkcii nahradil Zuzanu Čaputovú.
Prezident podľa Malovej kladie dôraz na budovanie imidžu „tretej sily“ v politike, ktorá má za cieľ aspoň verbálne a symbolicky upokojovať rozhádaných politikov a polarizovanú spoločnosť. Pripomenula, že v kampani hovoril o naplnení troch hlavných ambícii, a to byť prezidentom všetkých občanov, upokojiť spoločnosť a zachovať ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO. „Pokiaľ ide o tretí cieľ, tak sa vo svojej zahraničnej politike od neho neodklonil, hoci jeho podpora vstupu Ukrajiny do EÚ alebo NATO je pomerne vlažná a neustále pripomína, že aj Ukrajina musí splniť všetky podmienky. Pellegriniho ambície byť prezidentom všetkých a upokojovať spoločnosť a politikov, tak v tom neuspel,“ skonštatovala politologička.
Malová takisto poukázala na to, že v súlade s neformálnymi tradíciami SR, ktoré sú výsledkom voľby prvého prezidenta Michala Kováča, odišiel Pellegrini z predsedníckej stoličky strany Hlas-SD. Pretrváva však podľa nej diskusia o jeho nadstraníckosti. „Diskusia o tejto neformálnej požiadavke, ktorá mala svoje opodstatnenie v roku 1993, už nie je po zavedení priamej voľby nutná z hľadiska fungovania prezidentských volieb a inštitúcií,“ mieni.
Verejnosť podľa politologičky skôr očakáva, že prezident bude fungovať „prinajmenšom ako otec národa“. „To reflektuje československé tradície, vnímanie prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka, ale aj vzťah k Andrejovi Hlinkovi. Pokiaľ ide o Pellegriniho, najmä opozičné strany tvrdia, že je fakticky prepojený s Hlasom, pričom podčiarkujú, že aj z pozície prezidenta zohľadňuje stranícke záujmy a dlhoročné personálne väzby,“ povedala Malová. Dodala, že Pellegriniho opatrný a podporný prístup k vládnej koalícii limituje jeho schopnosť vystupovať ako neutrálna autorita nad stranami.
Inaugurácia prezidenta Pellegriniho sa uskutočnila v Bratislave 15. júna 2024. Vo funkcii nahradil Zuzanu Čaputovú.