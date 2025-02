Politologička: Komunikácia v rámci koalície nefunguje dobre

Bratislava 12. februára (TASR) - Komunikácia v rámci koalície nefunguje dobre, naznačuje to list predsedovi vlády Robertovi Ficovi (Smer-SD) od predsedu SNS Andreja Danka. Pre TASR to uviedla politologička Darina Malová. List podľa nej tiež naznačuje to, že Danko nie je ochotný sa vzdať svojich právomocí obsadiť miesto ministra.



Skonštatovala, že fungovanie vládnej koalície je ohrozené, lebo sa zviditeľňujú konflikty, ktoré by sa mali riešiť na stretnutiach koaličnej rady. "Domnievam sa však, že napokon aj táto situácia bude nejako vyriešená a príde nejaká dohoda v koalícii. Tak to u nás chodí v koalíciách, ktoré sú až osudovo založené na spoločných mocenských záujmoch," doplnila politologička.



Ako podotkla, musia sa dohodnúť, ak chcú ďalej vládnuť. "Ale najvyššie karty má v rukách premiér, tak to bolo rozdané po voľbách, Robert Fico si je toho vedomý, a tak s nimi hrá," zhodnotila. Uvidí sa podľa nej, či naozaj Fico rozhodne sám a navrhne rekonštrukciu vlády. Hlas-SD však podľa nej už v stredu signalizoval, že je pripravený na rokovanie. "Preto predpokladám, že koaliční partneri sa napokon dohodnú. Situácia je však netransparentná a neprehľadná, teda sa môžem mýliť a Fico sa naozaj pripravuje na predčasné voľby," dodala Malová.



Danko adresoval v utorok (11. 2.) predsedovi vlády otvorený list. Spôsob, akým sa premiér rozhoduje riešiť koaličnú krízu, je podľa Danka hrubým porušením koaličnej dohody. Vyzval ho, aby nevytváral tlak a nedehonestoval strany SNS a Hlas-SD. Odkázal mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Za situáciu podľa Danka nenesú zodpovednosť strany SNS a Hlas-SD.



Fico v utorok informoval, že Hlas-SD a SNS majú do pondelka 17. februára priestor na rokovanie o riešení obnovenia stálej vládnej väčšiny. Ak do tohto termínu nedosiahnu vnútrostranícke dohody s poslancami, ktorí opustili ich kluby, akceptujú, že premiér v ten deň navrhne prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu viaceré zmeny vo vláde.