Politologička predpokladá nižšiu účasť voličov

Bratislava 15. júla (TASR) - V septembrových parlamentných voľbách môže prísť k urnám menej voličov ako v minulosti, nižšiu účasť predpokladá politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Mnohí sú podľa nej sklamaní z časti politickej reprezentácie, ktorá vznikla v roku 2020 a nevidia krátkodobé pozitívne riešenia.



"Voliči sú však otvorení veľkým emóciám, najmä negatívnym a to môže odradiť aj časť voličov, ktorí inklinujú k programovo orientovaným stranám," uviedla pre TASR Malová v súvislosti s blížiacimi sa voľbami.



Politologička pripomenula, že v roku 2020 boli parlamentné voľby veľkou nádejou, že sa spoločnosť zásadne zmení a prinesú viac spravodlivosti. A to nielen v témach korupcie a organizovaného zločinu, ale aj sociálnej spravodlivosti. "Vládne strany a poslanci však nedokázali presadiť systémové zmeny, skôr sa stratili v jednorazových opatreniach, ktoré boli orientované na skupiny voličov," myslí si Malová.



Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48-hodinovým volebným moratóriom. Vo voľbách kandiduje 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Volebná účasť vo voľbách do Národnej rady SR v roku 2020 dosiahla 65,8 percenta oprávnených voličov.