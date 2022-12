Politologička: Rok 2023 sa bude niesť v duchu predvolebnej kampane

Bratislava 31. decembra (TASR) - Rok 2023 sa bez ohľadu na najbližší vývoj bude niesť v duchu predvolebnej kampane. Odštartovala sa v deň vyslovenia nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO). Myslí si to politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Aneta Világi.



Potrebné bude podľa Világi hľadanie dočasného východiska z aktuálnej politickej situácie. "V preklenovacom období zrejme budeme svedkami hľadania riešenia v aktuálnom parlamente a snáď aj hľadania podpory (a schválenia) tých najdôležitejších zákonov z hľadiska fungovania krajiny," uviedla pre TASR. Avšak ani riešenie v podobe zrekonštruovanej či úradníckej vlády nezmení podľa politologičky nič na tom, že ide len o dočasné riešenie. Myslí si, že to nenaruší kampaň, ktorej sa strany budú venovať.



Politologička Darina Malová má vzhľadom na veľa otvorených otázok len jedno očakávanie, a to je veľká neistota. "Nevieme predpovedať, aký bude vývoj," uviedla. Schválený rozpočet vníma ako možný prvý krok k upokojeniu politickej situácie.