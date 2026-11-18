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Politologička upozorňuje na rozdiely medzi PS a Demokratmi
Spojenie opozičného hnutia PS a mimoparlamentných Demokratov do volieb do Národnej rady (NR) SR je zo strany PS rizikom, tvrdí.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Spojenie opozičného hnutia PS a mimoparlamentných Demokratov do volieb do Národnej rady (NR) SR je zo strany PS rizikom. Vníma to tak politologička z Univerzity Komenského v Bratislave Darina Malová. Nerozumie, prečo sa Demokratov rozhodla zachraňovať najsilnejšia opozičná strana. Upozorňuje pritom na rozdiely týchto strán. Vyplýva to z jej vyjadrenia pre TASR.
„Nie je mi jasné, prečo sa vedenie PS, ktoré je jednoznačne najsilnejšou stranou súčasnej opozície, rozhodlo zachraňovať Demokratov. Najmä keď z hľadiska ideovej a politickej identity sa PS v podstatných otázkach odlišuje od Demokratov,“ uviedla politologička pre TASR.
Myslí si, že z tohto spojenia môžu profitovať Demokrati. „To dal jasne najavo aj predseda tejto strany Jaroslav Naď. Vyjadroval sa viac-menej bez obalu na tému benefitov pre Demokratov, nedával žiadne argumenty pre význam z hľadiska postavenia opozície. Ak sa PS chcelo posunúť viac do stredu, tak mohlo zvoliť programové zmeny a prispôsobiť volebný program stredovým voličom, ktorí sú konzervatívnejší. Čas na prípadnú úpravu programu a jej zdôvodnenie ešte bol,“ okomentovala.
Na otázku TASR, či toto spojenie ovplyvní postavenie koaličných strán do volieb, odpovedala Malová, že si to nemyslí. „Najskôr môžeme čakať, že koaliční lídri budú na PS ešte viac útočiť a využívať kontroverzné postavy zo strany Demokratov, aby ďalej útočili na opozíciu a spochybnili aj kredit PS medzi liberálnymi voličmi,“ dodala. Zároveň nepredpokladá, že by dohoda o spolupráci medzi Demokratmi a PS povzbudila ďalšie opozičné strany k spájaniu sa. „Každá strana v súčasnej opozícii bude riešiť svoju spoluprácu nezávisle od tohto spojenia,“ povedala.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď - v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.
„Nie je mi jasné, prečo sa vedenie PS, ktoré je jednoznačne najsilnejšou stranou súčasnej opozície, rozhodlo zachraňovať Demokratov. Najmä keď z hľadiska ideovej a politickej identity sa PS v podstatných otázkach odlišuje od Demokratov,“ uviedla politologička pre TASR.
Myslí si, že z tohto spojenia môžu profitovať Demokrati. „To dal jasne najavo aj predseda tejto strany Jaroslav Naď. Vyjadroval sa viac-menej bez obalu na tému benefitov pre Demokratov, nedával žiadne argumenty pre význam z hľadiska postavenia opozície. Ak sa PS chcelo posunúť viac do stredu, tak mohlo zvoliť programové zmeny a prispôsobiť volebný program stredovým voličom, ktorí sú konzervatívnejší. Čas na prípadnú úpravu programu a jej zdôvodnenie ešte bol,“ okomentovala.
Na otázku TASR, či toto spojenie ovplyvní postavenie koaličných strán do volieb, odpovedala Malová, že si to nemyslí. „Najskôr môžeme čakať, že koaliční lídri budú na PS ešte viac útočiť a využívať kontroverzné postavy zo strany Demokratov, aby ďalej útočili na opozíciu a spochybnili aj kredit PS medzi liberálnymi voličmi,“ dodala. Zároveň nepredpokladá, že by dohoda o spolupráci medzi Demokratmi a PS povzbudila ďalšie opozičné strany k spájaniu sa. „Každá strana v súčasnej opozícii bude riešiť svoju spoluprácu nezávisle od tohto spojenia,“ povedala.
Predsedovia PS a Demokratov - Michal Šimečka a Jaroslav Naď - v nedeľu (15. 11.) ohlásili predvolebnú koalíciu. Do parlamentných volieb v roku 2027 pôjdu so spoločnou kandidátkou s pomerom 4:1. Dohoda má vytvoriť silný opozičný blok a zabrániť prepadnutiu hlasov. Obaja deklarovali aj ambíciu vyhrať voľby a zostaviť vládu.