Politologička: Zuzana Čaputová je dobrá prezidentka, snaží sa spájať

Bratislava 15. júna (TASR) - Zuzana Čaputová je dobrá prezidentka, lepšiu sme zatiaľ nemali, myslí si politologička Darina Malová z Univerzity Komenského v Bratislave. Ako uviedla pre TASR pri príležitosti dvoch rokov Čaputovej vo funkcii, prezidentka sa snaží spájať a hovorí hlasom jasných racionálnych argumentov.



Podľa politologičky sa Čaputová stále drží priorít, ktoré deklarovala vo svojom programe. Okrem ekológie, politiky Európskej únie či globálnych trendov sa nezabúda vyjadrovať ani k aktuálnym záležitostiam.



Pripomienku má politologička pri téme sociálne znevýhodnených. "Z môjho pohľadu by v tomto ohľade mohla byť trochu odvážnejšia a pomáhať väčšinovému obyvateľstvu sa zbaviť predsudkov a stereotypov voči etnickým menšinám, predovšetkým rómskej minorite. Stretáva sa síce s jej predstaviteľmi, chce byť vraj hlasom tých, ktorých nie je počuť, ale nepoukazuje na tie najpálčivejšie problémy, napríklad na diskrimináciu, vylúčenie a spolužitie väčšiny a menšiny," skonštatovala Malová.



Počas pandémie sa hlava štátu snažila upozorňovať vládu na problémy a záujmy občanov, zhodnotila politologička. "Cenné bolo, že upozorňovala na nedostatky v systémoch štátnej pomoci a na konkrétnych ľudí, ktorí počas pandémie vypadli zo systému. Pozoruhodné je, že svoje aktivity koordinovala s predstaviteľmi oficiálnych inštitúcií, ako napríklad s ombudsmankou, alebo s mimovládnymi organizáciami," vyzdvihla Malová. Zároveň však podľa nej Čaputová dokázala rešpektovať svoje právomoci a nezasahovať do kompetencií ministrov.



Postoje občanov zohľadňovala prezidentka aj pri komentovaní správania sa jednotlivých politikov počas vládnej krízy. Pokiaľ ide o komunikáciu s premiérmi, ktorí sa počas Čaputovej úradovania vystriedali vo funkcii, teda Petrom Pellegrinim, Igorom Matovičom a Eduardom Hegerom, politologička podotkla, že prezidentka "zrejme uprednostňuje menej emocionálnych a viac predvídateľných politikov, ktorých štýl je jej bližší".



V zahraničnej politike je podľa Malovej prezidentka aktívna, a to napriek pandémii. "Aj tu si však zachováva svoj jasný rukopis, spája a nepolarizuje. Dokonca si myslím, že tu sa jej podaril priam husársky kúsok, prijatie u pápeža a jeho prijatie pozvania na návštevu Slovenska," podotkla v súvislosti s tým, že v prezidentskej kampani jej konkurenti často odporúčali veriacim, aby ju nevolili.