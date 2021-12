Pollák ml. vyzval nevymenovať Richtera do odbornej rady Kultminoru

Bratislava 3. decembra (TASR) - Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák ml. (OĽANO) je znepokojený, že do jednej z odborných rád pre rómsku menšinu Fondu na podporu kultúry národnostných menšín (Kult Minor) bol zvolený Ladislav Richter. Vyzval preto riaditeľku fondu Alenu Kotvanovú, aby prehodnotila menovanie Richtera do funkcie. Tá v reakcii pre TASR uviedla, že sa fond obráti so žiadosťou o stanovisko k aktuálnej situácii na dozornú komisiu fondu.



Pollák ml. tvrdí, že v roku 2018 bol Richter členom tejto komisie aj so svojou sestrou a im blízke neziskové organizácie vtedy žiadali od komisie peniaze a za podozrivých okolností uspeli. Podľa jeho slov organizácie prepojené na Richterovcov vtedy získali 141.000 eur. "Dôrazne vyzývam riaditeľku Kultminoru, aby prehodnotila menovanie Richtera do funkcie. Zároveň budem iniciovať poslanecký prieskum, ktorý dohliadne na celú situáciu," povedal Pollák ml.



Kotvanová v stanovisku uviedla, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín pri príprave a realizácii volieb do odborných rád jednotlivých národnostných menšín postupoval v súlade s platnou legislatívou. Poukázala na to, že prvým krokom bolo spustenie evidencie kultúrnych organizácií národnostných menšín. "V prípade rómskej národnostnej menšiny splnilo zákonnom stanovené podmienky 36 organizácií, ktoré delegovali svojho zástupcu, prípadne navrhli svojho kandidáta za člena odbornej rady. Po preverení všetkých doložených podkladov bola uvedeným organizáciám zaslaná pozvánka na volebné zhromaždenie, ktoré sa uskutočnilo 18. novembra 2021," uvádza sa v stanovisku.



Voľby sa podľa Kotvanovej uskutočnili v súlade s vyhláškou Ministerstva kultúry SR, ktorá ustanovuje spôsob voľby kandidátov za členov príslušnej odbornej rady, a to tajným hlasovaním, pričom delegát môže na volebnej listine označiť jedného kandidáta. "Vo voľbách do odbornej rady rómskej národnostnej menšiny za prioritnú oblasť kultúrno-osvetová a vzdelávacia činnosť a veda a výskum spĺňalo zákonom stanovené podmienky celkom päť kandidátov. Pán Ladislav Richter bol zvolený ôsmimi hlasmi, pričom v uvedenej prioritnej oblasti hlasovalo 24 organizácií," priblížila. Spolu so zápisnicou bol riaditeľke fondu predložený návrh na menovanie zvolených kandidátov podpísaný členmi volebnej komisie. Zároveň sa v stanovisku konštatuje, že z hľadiska súladu volieb so zákonom fond neeviduje žiadne pochybenie.



Výsledky volieb v niektorých menšinách vyvolali otázky, píše sa v stanovisku. "Voľby do odborných rád sú výrazom samosprávneho princípu, o ktorý sa opiera podľa zákonodarcu celý zákon o fonde. Je preto na reprezentácii jednotlivých národnostných menšín, respektíve evidovaných kultúrnych organizáciách, aby pristupovali k návrhu kandidátov so všetkou vážnosťou," uvádza Kotvanová v stanovisku. Fond sa v súvislosti s pochybnosťami obráti so žiadosťou o stanovisko k aktuálnej situácii na dozornú komisiu fondu.