Pollák: Za desať rokov nenastal veľký pokrok pri inklúzii Rómov v EÚ

Brusel 10. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vo štvrtok v Bruseli diskutovali o podpore pre procesu začleňovania Rómov v Európe na ďalšie desaťročie. Rozprava sa týkala tém ako sú sociálne začlenenie Rómov v Európe, chudoba a minimálny príjem, bytová politika, rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia a boj proti rasizmu a xenofóbii.







Tejto téme sa v europarlamente intenzívne venuje aj slovenský europoslanec Peter Pollák (OĽaNO). Pollák, ktorý je v EP členom najväčšej politickej frakcie Európska ľudová strana (EPP), získal jej podporu pri predložení prvého strategického dokumentu týkajúceho sa procesu inklúzie Rómov v najbližšom desaťročnom období. Zatiaľ ju však nepodporili ostatné veľké politické frakcie v EP - socialisti, liberáli či Zelení.



Podľa jeho slov sa rozprava v EP konala aj preto, lebo Európska komisia (EK) chce v októbri predstaviť novú stratégiu inklúzie Rómov v Európe do roku 2030. Ani v predošlom desaťročí sa v tejto oblasti veľa nezmenilo.



"Za predošlých desať rokov nenastal žiaden pokrok. Aj napriek obrovskému množstvu peňažných prostriedkov, ktoré EÚ investovala, výsledok je taký, že je viac ľudí bez prístupu k pitnej vode, bez prístupu ku kanalizácii, viac detí v rómskych osadách je bez vzdelania a viac ľudí v rómskych lokalitách po celej Európe je bez práce," povedal Pollák.



Nová stratégia EK sa podľa neho musí zamerať na to, aby boli zaistené hmatateľné výsledky. To však znamená prekonať politickú nevôľu v niektorých členských krajinách, ktoré ignorujú odporúčania eurokomisie. Mnohé obce a mestá sa totiž nedostávajú k peniazom z rozpočtu EÚ na zavedenie pitnej vody či kanalizácie.



Pandémia nového koronavírusu podľa Polláka názorne naznačila, čo môže spôsobiť akákoľvek epidémia v najchudobnejších regiónoch bez prístupu k vode a kanalizácii. Akýkoľvek vírus sa v takýchto lokalitách šíri rýchlejšie ako inde a ohrozuje nielen ľudí. "Aj z tohto dôvodu je nutné, aby sme v 21. storočí zabezpečili všetkým Európanom, aj tým najchudobnejším, prístup k pitnej vode a kanalizácii. Nie je možné, aby sme v Európe, ktorá je ambiciózna v témach ako zelená agenda a digitalizácia, mali lokality, ktoré sa podobajú na tie na africkom kontinente," hovorí Pollák.



Verí, že ešte je šanca, že ním vypracovaný pozičný dokument dostane podobu spoločnej rezolúcie EP. Vysvetlil, že v septembri ho ľudovci opäť preložia ostatný frakciám, aby sa mohlo stanovisko zákonodarcov dostať do EK ešte pred predložením jej vlastnej stratégie o inklúzii Rómov.



Pollák Netají sklamanie, že iné frakcie jeho dokument nepodporili, najmä ak ich členovia nedávno hlasovali za rezolúciu o rasizme voči Afroameričanom v Spojených štátoch. "Je dobré ak Európsky parlament dozerá na stav ľudských práv po celom svete, ale je potrebné, aby sme si pozreli aj do vlastnej kuchyne. V rómskych komunitách je dostatok vecí, ktoré treba napraviť," skonštatoval poslanec.



Spravodajca TASR Jaromír Novak