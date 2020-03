Bratislava 22. marca (TASR) - Poľnohospodári prosia ľudí, aby sa neprechádzali po poliach a vinohradoch. Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).



Poľnohospodári sa podľa nej obracajú na turistov a rodiny s deťmi, aby sa v týchto dňoch neprechádzali po poliach a vinohradoch. Podľa skúseností pestovateľov a vinohradníkov sa práve v čase obmedzení pre nový koronavírus začali ľudia vo výraznejšej miere pohybovať práve v lokalitách, kde poľnohospodári zakladajú budúcu úrodu.



"Výlet do prírody neznamená, že automaticky pôjdeme tam, kde sa v týchto dňoch seje, sadí a ošetrujú porasty. Nie je to ani férové voči pracujúcim pestovateľom a ani bezpečné, keďže niekde robíme aj postreky. Na niektorých miestach si totiž celé rodiny rozložia deky na pšenici alebo sa prechádzajú po repke či s kočíkmi navštevujú vinohrady," apeluje k zodpovednosti riaditeľka Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory v Bratislave Andrea Zahradníková.



Dodala, že poľnohospodári aj v tejto mimoriadnej situácii naďalej pokračujú v jarných prácach, ošetrujú pôdu, sadia zeleninu, sejú obilniny. "Je v záujme nás všetkých, aby sme jarné práce nevhodným pohybom na miestach, kde majú byť len pestovatelia, neobmedzovali ich prácu a nevystavovali sa zbytočnému riziku z možného úrazu," dodala hovorkyňa SPPK.