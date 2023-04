Poľnohospodári sú kvôli ukrajinským importom v ťažkej situácii

Bratislava 17. apríla (TASR) - Slovenskí poľnohospodári a potravinári si uvedomujú, že obmedzenie dovozu niektorých komodít musí podliehať vzájomnej koordinácii s Bruselom. Nachádzajú sa však v tak mimoriadne závažnej situácii, ktorá by bez zavedenia zákazu negatívne vplývala na stabilitu trhov a znižovala konkurencieschopnosť našich firiem. Po ohlásení zákazu dovozu niektorých komodít z Ukrajiny to uviedla Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK).



"Na jednej strane si plne uvedomujeme, že obmedzenie dovozov musí podliehať vzájomnej koordinácii s Bruselom. Na strane druhej sa však momentálne nachádzame v tak mimoriadne závažnej situácii, že bez zavedenia takejto formy reštrikcie by sme spôsobovali nové straty slovenským pestovateľom s dosahom na stabilitu trhov a znižovanie konkurencieschopnosti našich firiem," uviedla hovorkyňa SPPK Jana Holéciová.



SPPK zároveň vyzvala pestovateľov, aby sa snažili čím skôr minuloročné obilie odpredať a uvoľniť tak sklady novej úrode, ktorú budú zbierať už o pár mesiacov.



Vláda na svojom pondelkovom online rokovaní schválila od 19. apríla zákaz dovozu ukrajinského obilia a niektorých poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, nie však ich tranzit cez Slovensko.