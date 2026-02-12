< sekcia Slovensko
Poľovníci: Aktuálny model regulácie kormorána je úspešný
Autor TASR
Bratislava 12. februára (TASR) - Aktuálny model regulácie kormorána je úspešný, petícia nie je potrebná. Uviedla to Slovenská poľovnícka komora (SPK). Reagovala tak na Slovenský rybársky klub, ktorý spustil petíciu za účinnú reguláciu kormorána veľkého a ochranu slovenských riek.
Cieľom petície je podľa iniciátorov dosiahnuť účinnú a rozumnú reguláciu kormorána veľkého, chrániť rybie populácie a biodiverzitu slovenských riek, presadzovať vyvážený prístup k ochrane prírody, ktorý zohľadňuje reálne vplyvy na ekosystémy. „SPK so znepokojením sleduje diskusiu vyvolanú petíciou Slovenského rybárskeho klubu. Hoci SPK plne vníma dôležitosť ochrany rybích populácií, navrhované legislatívne zmeny v petícii považuje za rizikové pre stabilitu súčasného, už fungujúceho systému regulácie kormorána veľkého,“ povedal hovorca poľovníckej komory Alojz Kaššák.
Pripomína, že po rokovaniach s envirorezortom a ďalšími partnermi v súčasnosti platí výnimka, ktorá umožňuje reguláciu kormorána v počte 1800 jedincov ročne. „Štatistiky jasne dokazujú, že tento nástroj je efektívny. Kým v roku 2024 sa ulovilo len 66 jedincov, k 10. februáru 2026 evidujeme už viac ako 1300 ulovených kormoránov,“ skonštatoval Kaššák. Členovia SPK tak podľa neho naplnili stanovenú kvótu na viac ako 70 percent.
„Iniciatíva s petíciou prichádza v čase, keď je funkčné riešenie už v praxi. Snahy o otváranie legislatívy v tejto chvíli považujeme za hazard s dosiahnutými výsledkami,“ uviedla SPK. Dodala, že akékoľvek zmeny by pravdepodobne viedli k pozastaveniu regulácie, ktorú dnes majú v rukách a ktorá v teréne reálne funguje.
Kormorán veľký je chránený európskou legislatívou. Neodborné otváranie otázok spojených so Smernicou o vtákoch by mohlo podľa SPK ohroziť nielen samotnú reguláciu kormorána, ale aj súčasné nastavenie obhospodarovania iných druhov vtáctva na Slovensku. SPK považuje za najrozumnejšie sústrediť sa na efektívne využívanie schválenej kvóty a nie na vyvolávanie nových legislatívnych sporov.
