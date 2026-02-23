< sekcia Slovensko
Poľovnícka komora informuje o ukončení lovu kormorána veľkého

Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Slovenská poľovnícka komora (SPK) informuje, že po dohode s vedením Rady Slovenského rybárskeho zväzu-Žilina bola k pondelku naplnená kvóta lovu kormorána veľkého a z preventívnych dôvodov zastavená. SPK má v systéme zaevidovaných viac ako 1600 ulovených jedincov, čo predstavuje takmer 90 percent z celkovej povolenej kvóty 1800 jedincov stanovenej v aktuálnej výnimke, ktorú vydalo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR pre členov SPK. TASR o tom informoval hovorca poľovníckej komory Alojz Kaššák.
„K tomuto kroku SPK pristúpila najmä z dôvodu administratívneho dobehu hlásení. Keďže povinnosť nahlásiť úlovok pre SPK je až do 15. apríla, predpokladá sa, že reálny počet ulovených kormoránov sa už teraz blíži k maximálnej povolenej hranici. Zastavením lovu sa predchádza riziku prekročenia kvóty a zároveň sa ponecháva rezerva 200 jedincov na migračné obdobie od septembra do decembra tohto roka,“ objasnil Kaššák.
Dôležitým faktorom je aj prichádzajúca jar. Cieľom poľovníkov je podľa komory zabezpečiť v revíroch potrebný pokoj a eliminovať vyrušovanie ostatných druhov vtáctva počas ich hniezdneho obdobia. „Možnosť vizuálneho a akustického plašenia kormoránov však zostáva pre užívateľov revírov naďalej zachovaná,“ dodal hovorca.
Vedenie SPK zároveň vyjadruje vďaku všetkým poľovníkom, ktorí sa do lovu aktívne zapojili. „Ich stovky hodín strávených v teréne pri ochrane slovenských vôd a rybích osádok si zaslúžia vysoké uznanie, keďže táto činnosť výrazne pomáha zmierňovať škody spôsobené týmto predátorom. Taktiež ďakujeme Slovenskému rybárskemu zväzu, Ministerstvu životného prostredia SR, ŠOP SR a SOS/BirdLife Slovensko za odbornú pomoc a konštruktívny prístup pri tvorbe tejto výnimky. Táto spolupráca sa ukázala ako kľúčová pre nastavenie funkčného manažmentu kormorána na Slovensku,“ dodala SPK.
