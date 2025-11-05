Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Poľsko chce dovážať LNG z USA a zásobovať ním Slovensko a Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Spojené štáty dodávajú v súčasnosti do Európy približne 55 percent LNG, v roku 2021 to bolo 27 percent.

Autor TASR
Varšava/Washington/Bratislava 5. novembra (TASR) - Poľsko rokuje o dohode o dovoze skvapalneného zemného plynu (LNG) zo Spojených štátov, aby ním mohlo následne zásobovať SR a Ukrajinu. Pre agentúru Reuters to uviedli dva zdroje oboznámené s vyjednávaniami, píše TASR.

Podľa jedného zo zdrojov predstavitelia zverejnia spoločné vyhlásenie o zvýšení dovozu po stretnutí na transatlantickej energetickej konferencii v Aténach koncom tohto týždňa. „Potom by nasledovali rokovania o podmienkach dodávok na Slovensko,“ uviedol jeden zo zdrojov.

„Potenciálne objemy prepravované na juh cez Poľsko by mohli predstavovať 4 až 5 miliárd kubických metrov plynu ročne, čo je približne ročná spotreba plynu na Slovensku,“ uviedli zdroje.

„Nevyužili sme naplno historickú príležitosť, aby sme Európu oslobodili od ruskej energie a (donútili) ich prejsť na tú americkú, ale teraz táto (prezidentská) administratíva ide naplno a dochádza k skutočnému posunu. Mohli by sme byť svedkami seizmickej zmeny v spôsobe, akým Európa získava energiu,“ uviedol anonymný predstaviteľ USA. Poľský rezort energetiky na otázky agentúry Reuters odmietol odpovedať.

Európska únia minulý mesiac predložila nové plány na ukončenie nákupu ruskej ropy a plynu spoločne s ďalším balíkom sankcií, ktorého súčasťou je aj zákaz dovozu ruského LNG do roku 2027. Slovensko a Maďarsko energetické suroviny z Ruska stále nakupujú, čím si vyslúžili kritiku aj od amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Spojené štáty dodávajú v súčasnosti do Európy približne 55 percent LNG, v roku 2021 to bolo 27 percent. Podľa výpočtov agentúry Reuters by úplné nahradenie ruského LNG tým americkým zvýšilo podiel USA na trhu na viac ako 80 percent.
