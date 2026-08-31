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Denník Rzeczpospolita publikoval článok Juraja Blanára
Blanár uviedol, že Bratislava chce po období utlmenia spoluprácu v rámci V4 opäť oživiť.
Autor TASR
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Varšava/Bratislava 31. augusta (TASR) - Poľský denník Rzeczpospolita v nedeľu publikoval článok ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára. Vyšehradská skupina (V4) podľa neho môže aj po 35 rokoch prinášať konkrétne výsledky pre členské krajiny a ich obyvateľov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Blanár uviedol, že Bratislava chce po období utlmenia spoluprácu v rámci V4 opäť oživiť. Dôležitým cieľom má byť podľa neho presadzovanie spoločných záujmov krajín regiónu a hľadanie riešení v otázkach, ktoré sa priamo týkajú ich obyvateľov. „Vždy, keď naše krajiny dokázali konať spoločne a jednomyseľne, prinieslo to konkrétne výsledky, prospešné nielen pre náš región a občanov našich krajín, ale aj pre celú Európsku úniu,“ uviedol.
Slovensko začiatkom júla po siedmy raz prevzalo ročné predsedníctvo vo V4. Za priority označil posilnenie konkurencieschopnosti, podporu rozširovania EÚ, praktickú sektorovú spoluprácu a budovanie kontaktov medzi ľuďmi.
„V4 sa nikdy nezaoberala len sama sebou, ale vždy sa snažila hľadať možnosti budovania partnerstiev presahujúcich región,“ napísal Blanár. Jedným z takýchto partnerov je podľa neho Japonsko, s ktorým majú ministri zahraničných vecí krajín V4 rokovať v utorok 1. septembra.
Za oblasti spolupráce V4 označil Blanár aj koordináciu postojov k nelegálnej migrácii, rozvoj dopravných spojení a kooperáciu v zdravotníctve. Slovenské predsedníctvo podľa neho plánuje naďalej podporovať Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý prepája komunity v krajinách V4 a buduje väzby aj so západným Balkánom a východnými susedmi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Blanár uviedol, že Bratislava chce po období utlmenia spoluprácu v rámci V4 opäť oživiť. Dôležitým cieľom má byť podľa neho presadzovanie spoločných záujmov krajín regiónu a hľadanie riešení v otázkach, ktoré sa priamo týkajú ich obyvateľov. „Vždy, keď naše krajiny dokázali konať spoločne a jednomyseľne, prinieslo to konkrétne výsledky, prospešné nielen pre náš región a občanov našich krajín, ale aj pre celú Európsku úniu,“ uviedol.
Slovensko začiatkom júla po siedmy raz prevzalo ročné predsedníctvo vo V4. Za priority označil posilnenie konkurencieschopnosti, podporu rozširovania EÚ, praktickú sektorovú spoluprácu a budovanie kontaktov medzi ľuďmi.
„V4 sa nikdy nezaoberala len sama sebou, ale vždy sa snažila hľadať možnosti budovania partnerstiev presahujúcich región,“ napísal Blanár. Jedným z takýchto partnerov je podľa neho Japonsko, s ktorým majú ministri zahraničných vecí krajín V4 rokovať v utorok 1. septembra.
Za oblasti spolupráce V4 označil Blanár aj koordináciu postojov k nelegálnej migrácii, rozvoj dopravných spojení a kooperáciu v zdravotníctve. Slovenské predsedníctvo podľa neho plánuje naďalej podporovať Medzinárodný vyšehradský fond, ktorý prepája komunity v krajinách V4 a buduje väzby aj so západným Balkánom a východnými susedmi.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)